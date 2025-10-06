Quand une voiture de course décide de faire un road trip, cela donne le "California Gold Rush". C'est le nom de l'opération menée par Czinger, le constructeur de l'hypercar 21C, une machine de 1350 chevaux qui brouille les lignes entre artisanat, impression 3D et intelligence artificielle.

L'objectif : prouver qu'un véhicule capable de pulvériser des records sur circuit peut aussi endurer 1600 kilomètres sur les routes publiques californiennes, en passant d'une piste à l'autre sans autre modification que des changements de pneus.

Comment cet exploit a-t-il été réalisé ?

Le défi logistique et technique était immense. Pendant cinq jours consécutifs, une petite équipe a emmené la Czinger 21C sur les circuits les plus exigeants de Californie, de Thunderhill Raceway à Laguna Seca, en passant par Sonoma. Ce tour de force, baptisé "California Gold Rush", est une démonstration de la robustesse de sa conception par impression 3D.

Pilotée par le pilote de développement Joel Miller, la voiture, dans sa configuration de série, a enchaîné les tours rapides, effaçant au total plus de 16 secondes sur les records de production précédents. Entre chaque session, le véhicule a été conduit sur route ouverte, prouvant sa double nature de bête de piste et de grand tourisme.

Qu'est-ce qui rend la Czinger 21C si spéciale ?

Conçue par une intelligence artificielle et fabriquée en grande partie grâce à des technologies d'impression 3D de pointe, cette hypercar n'est pas seulement une vitrine, c'est la preuve tangible de l'efficacité du système de production de sa société sœur, Divergent. Le Divergent Adaptive Production System (DAPS) permet de créer des pièces optimisées, plus légères et plus solides que par des méthodes traditionnelles.





Cette approche se retrouve dans le cœur de la 21C : un V8 bi-turbo de 2.9 litres couplé à un système hybride 800V, le tout développant 1350 chevaux. Son architecture unique, avec deux sièges en tandem comme dans un avion de chasse, est dictée par une recherche absolue de performance aérodynamique, générant plus de 2500 kg d'appui à 320 km/h.

Quels sont les records battus et pourquoi est-ce important ?

L'objectif n'était pas seulement d'être rapide, mais de prouver qu'une voiture homologuée pour la route peut enchaîner les records de piste sans modifications majeures. Le pari est réussi, avec des temps de référence pulvérisés sur chaque circuit, et notamment un gain de plus de 10 secondes au Thermal Club. Chaque record a été validé de manière indépendante par RaceLogic, confirmant la performance.





Cet exploit va au-delà de la simple communication. Il valide une nouvelle philosophie de conception et de production automobile. En démontrant la fiabilité et l'endurance de ses composants imprimés en 3D dans des conditions extrêmes, Czinger prouve que l'avenir de l'automobile haute performance ne se jouera plus seulement sur la puissance brute, mais aussi sur l'intelligence de sa fabrication.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Czinger 21C est-elle vraiment entièrement imprimée en 3D ?

Non, pas entièrement. Son châssis et de nombreuses pièces structurelles et de suspension sont bien conçus par IA et fabriqués par impression 3D en alliages métalliques. Cependant, la carrosserie est en fibre de carbone et le moteur, bien que conçu en interne, utilise aussi des procédés de fabrication plus traditionnels en complément des pièces imprimées.

Combien coûte la Czinger 21C et combien seront produites ?

La Czinger 21C est une voiture extrêmement exclusive. Sa production est limitée à seulement 80 exemplaires dans le monde. Son prix de base est fixé à environ 1,6 million d'euros, ce qui la place dans la catégorie très fermée des hypercars les plus désirables du marché.

Qu'est-ce que la société Divergent ?

Divergent est la société technologique sœur de Czinger, fondée par le même duo père-fils. Elle a mis au point le "Divergent Adaptive Production System" (DAPS), une plateforme complète de fabrication numérique qui utilise l'IA pour la conception et l'impression 3D pour la production. Divergent ne produit pas seulement des pièces pour Czinger, mais aussi pour de grands noms de l'automobile de luxe et de l'aérospatiale.