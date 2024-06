Prix barrés trompeurs, messages de stock limité, éléments de jeux dans le parcours d'achat, bouton d'achat proéminent par rapport à celui d'annulation, création de compte obligatoire, désabonnement plus complexe que l'inscription… L'UFC-Que Choisir fait le constat que malgré la législation DSA (Digital Services Act), les dark patterns ont la vie dure sur les places de marché en ligne.

L'association de consommateurs annonce qu'elle saisit la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et la Commission européenne pour les alerter sur " les dérives des professionnels. " Elle demande des enquêtes complémentaires et des sanctions, tout en gardant sous le coude une action en justice.

Pas d'échappatoire...

Selon une étude de l'UFC-Que Choisir, les 20 places de marché les plus visitées en France* utilisent toutes des dark patterns à des degrés divers. La palme du nombre revient à Temu (une plainte a été déposée auprès de l'Arcom), devant Amazon, AliExpress et Veepee.

Source image : étude de l'UFC-Que Choisir

" Les interfaces trompeuses les plus courantes incluent des conceptions visuelles manipulatrices, l'obligation de créer un compte client, des prix barrés trompeurs, des incitations répétitives, ou encore des messages de stock limité (piège de l'urgence) dont la pertinence est totalement invérifiable ", écrit l'association dans un communiqué.

Elle souligne que les sites d'e-commerce chinois, souvent pointés du doigt, ne sont donc pas les seuls concernés par une utilisation notable des dark patterns, même s'ils se " distinguent par la fréquence et le caractère particulièrement envahissant " de telles techniques.

Un obstacle à une consommation responsable

L'UFC-Que Choisir estime que les dark patterns " participent indéniablement à la surconsommation " et sont de fait les " ennemis d'une consommation responsable. " Un autre pan des dark patterns est d'inciter au partage de données personnelles.

* Airbnb, AliExpress, Amazon, Booking.com, Carrefour, Cdiscount, Decathlon, E.Leclerc, eBay, eDreams, Expedia, Fnac, Leboncoin, Leroy Merlin, ManoMano, Rakuten France, Shein, Temu, Veepee et Vinted.