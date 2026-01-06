Jusqu'à ce soir minuit, Darty déploie ses ventes privées exclusives aux adhérents Darty Max avec des remises immédiates sur une sélection de produits informatiques, de gros électroménager et de téléviseurs ou projecteurs : en voici quelques-unes.
TOP 15 des ventes privées pour les abonnés Darty Max
- Imprimante multifonction Canon Pixma TS7750i à 99,99 € (copie en un clic, impression recto verso automatique, numérisation vers smartphone, compatible AirPrint / Mopria)
- Écran PC Lenovo L27-45 à 129,99 € (27" FHD, 144Hz, 1 ms, FreeSync, 300 cd/m²)
- Pack 4 barres lumineuses connectées Philips Hue Play à 159,99 €
- Vidéoprojecteur ViewSonic LX60HDB à 249,99 € (1LCD, Full HD, 630 Lumens ANSI, image 50"-140", Google TV, application Netflix native, mise au point automatique, ajustement automatique de l'écran, évitement automatique des obstacles, ajustement automatique de l’image, réglage des 4 coins...)
- Lave-linge hublot AEG LFE6ED944O à 599,99 € (capacité 9 kg, essorage jusqu'à 1400 tours/min, technologie ProSense avec adaptation de la durée du cycle et la quantité d’eau à la charge réelle, détection intelligente de charge AI WashAssist, fonction vapeur, moteur silencieux...)
- TV QLED Philips Ambilight The One 55PUS9050 4K 2025 - 55" à 599,99 €
- Réfrigérateur congélateur Bosch KGN33NWDA à 649,99 € (volume 279L, fraîcheur uniforme, congélateur à froid ventilé 90L sans givre, fonction super congélation, éclairage LED...)
- Pack Samsung Galaxy S25 5G 128 Go Noir + Batterie externe Galaxy 10000 mAh Beige à 699 € (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IAX9 à 829,99 € (15,6" IPS FHD, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC, Core i5-12450HX, RAM 24 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050, Windows 11 Home, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
- Unité centrale HP Omen 16L TG03-0084nf à 949,99 € (Ryzen 5 8400F, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060, Windows 11 Famille, WiFi 6, Bluetooth 5.4)
- TV LED TCL QD-Mini LED 65C89K 4K 2025 - 65" à 999 €
- TV LG Mini LED QNED 75QNED87 4K 2025 - 75" à 1 099 €
- TV OLED LG evo AI OLED65C5 4K 2025 - 65" à 1 399 €
- PC portable gaming MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-017FR à 2 099,99 € (16" IPS QHD+, 100% DCI P3, 240Hz, Core Ultra 7 255HX, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 Ti, Windows 11, WiFi 7 ou 6E, Bluetooth 5.4 ou 5.3)
- Vidéoprojecteur Hisense Laser Cinema 4K PX3-PRO à 2 799 € + 300 € remboursés par Hisense (date limite d'achat 06/01 inclus) (3000 Lumens ANSI, certifié Xbox avec 240Hz et mode faible latence, Dolby Vision / Atmos, haut-parleurs Harman Kardon 50W, upscaler AI 4K, contraste natif 3000:1, IMAX Enhanced, Google TV, technologie 3D active...)
