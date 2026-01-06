HUAWEI Watch GT 6 Pro (46 mm)

Son design associe un verre saphir ultra-résistant à un boîtier en alliage de titane de qualité aérospatiale, offrant à la fois légèreté, élégance et robustesse. Son écran AMOLED de 1,47 pouce, plus lumineux que jamais avec jusqu’à 3 000 nits, garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Taillée pour l’endurance, la montre se distingue par une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 21 jours en utilisation modérée, grâce à une batterie à haute densité énergétique. Étanche 5 ATM et IP69, elle résiste sans crainte à l’eau, à la poussière et aux conditions extrêmes, y compris pour la plongée en apnée jusqu’à 40 mètres.

Véritable alliée des sports de plein air, la WATCH GT 6 Pro excelle en cyclisme, trail, golf, running, ski et bien plus encore, avec plus de 100 modes sportifs. Elle introduit des mesures avancées de puissance de cyclisme, y compris la puissance virtuelle, et s’appuie sur le HUAWEI Sunflower Positioning System pour un positionnement GNSS ultra-précis. En cyclisme comme en trail, elle fournit des données professionnelles en temps réel : fréquence cardiaque, altitude, pente, vitesse, distance et navigation.

Côté santé, la montre embarque le nouveau HUAWEI TruSense System, pour un suivi complet et précis du bien-être : analyse ECG, détection de l’arythmie, mesure du SpO2, suivi du sommeil avancé, du stress, de la fatigue (VFC) et même des émotions. Des fonctions de sécurité, comme la détection de chute et l’appel SOS, renforcent la tranquillité d’esprit lors des sorties longues.

Compatible iOS et Android, la HUAWEI WATCH GT 6 Pro permet aussi de passer des appels Bluetooth, écouter de la musique en autonomie, utiliser le NFC et contrôler l’appareil photo du smartphone.

Vous pouvez obtenir la HUAWEI Watch GT 6 Pro en noir ou marron à 271,68 € avec le code FRCD25 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 379,99 €).

TV QLED Hisense 55E7Q Pro 4K 55"

Sa dalle 4K UHD (3840 x 2160) offre des couleurs vives et un excellent niveau de détail, renforcés par la prise en charge complète des formats HDR, dont Dolby Vision et HDR10+, pour des contrastes plus réalistes et une immersion accrue.

Pensée pour les jeux, la TV dispose d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, d’un Mode Jeu Pro, d’un input lag de seulement 13,8 ms et de 4 ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM et 4K 144 Hz, assurant une fluidité optimale sur consoles et PC.

Équipée du système Smart TV VIDAA U8.5, la 55E7Q Pro donne accès aux principales applications de streaming, au contrôle vocal (Alexa, Vidaa Voice) et à une connectivité complète avec Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay 2. Son système audio 2 x 15 W compatible Dolby Atmos vient parfaire un ensemble home cinéma immersif et équilibré.

Vous pouvez retrouver la TV QLED Hisense 55E7Q Pro 4K 55" à 336,77 € en ce moment chez Cdiscount.

Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4

Profitez d’un son sans fil haute résolution grâce au codec LDAC, sublimé par le DSEE Extreme et certifié 360 Reality Audio, pour une restitution sonore riche et immersive.

La réduction de bruit intelligente, pilotée par l’IA et quatre capteurs, assure une isolation optimale. Entièrement personnalisable sur 20 niveaux, l’Adaptive Sound Control s’ajuste automatiquement à vos activités et à votre environnement, laissant passer uniquement les sons essentiels comme la circulation. De son côté, le Personal NC Optimizer affine la réduction de bruit selon votre morphologie (lunettes, forme du visage) et la pression atmosphérique, idéal lors des voyages en avion.

Les fonctions Quick Attention et Speak to Chat permettent d’entendre instantanément votre environnement sans retirer le casque, soit par un simple geste sur l’oreillette, soit grâce à la détection automatique de la voix. Via l’application Sony Headphones Connect, vous ajustez finement les réglages audio et de réduction de bruit, tandis que la technologie Precise Voice Pickup garantit des appels nets et intelligibles.

Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie en Bluetooth avec réduction de bruit active, le Sony WH-1000XM4 accompagne vos longues sessions d’écoute. Une charge rapide de 10 minutes offre jusqu’à 5 heures d’écoute, et les fonctions intelligentes, comme la détection de port et l’arrêt automatique, améliorent le confort d’utilisation au quotidien.

Retrouvez le casque Sony WH-1000XM4 en noir à 175,54 € avec le code FRBB20 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



