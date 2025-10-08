Dassault Aviation a officiellement annoncé avoir produit son 300ème Rafale, une étape clé pour ce programme aéronautique stratégique. Avec un carnet de commandes s'élevant à 533 appareils et une production qui s'accélère, l'avion de combat français confirme son succès commercial et son rôle crucial pour la souveraineté industrielle du pays.

Ce chiffre témoigne de la réussite opérationnelle, industrielle et commerciale d'un appareil qui s'est imposé comme une référence sur la scène internationale. Il met en lumière une dynamique solide, portée par des commandes fermes et des perspectives de croissance soutenues.

Un programme au cœur de la souveraineté française

Le programme Rafale ne se résume pas à un seul constructeur. Piloté par la Direction générale de l’Armement (DGA) sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation, il fédère un écosystème de 400 entreprises françaises. Des géants comme l'électronicien Thales, le motoriste Safran ou encore le missilier MBDA sont des piliers de ce projet.

Cette collaboration est une pierre angulaire de la souveraineté industrielle et militaire du pays, garantissant la maîtrise de technologies critiques et un savoir-faire stratégique.

Les premières unités du chasseur polyvalent sont devenues opérationnelles en 2004 au sein de la Marine nationale, puis en 2006 dans l'Armée de l'Air.

Une cadence de production en pleine accélération

Avec 533 commandes fermes enregistrées à ce jour, le carnet de commandes est loin d'être vide. Il reste encore 233 appareils à livrer, ce qui impose un ajustement des rythmes de production. Alors qu'en 2020, l'usine sortait environ un avion par mois, la cadence a déjà grimpé à trois appareils mensuels cette année.

Credit : Dassault Aviation

L'objectif affiché par le constructeur est d'atteindre quatre, voire cinq Rafale par mois dans les années à venir pour répondre à la demande. Éric Trappier, PDG de Dassault, avait confirmé dès mars dernier que les usines étaient prêtes pour cette montée en puissance.

L'export, moteur de la croissance

Si la France reste un client majeur, le succès du Rafale repose de plus en plus sur ses performances à l'international. Les livraisons à l'export ont débuté en 2015 avec l'Égypte.

Depuis, huit pays ont passé commande, incluant le Qatar, la Grèce, l'Indonésie ou plus récemment l'Inde, qui a signé un contrat pour 26 Rafale Marine. Ces succès commerciaux hors des frontières nationales représentent aujourd'hui plus de la moitié des appareils commandés.

Cette dynamique assure la pérennité du programme et consolide la position de la France sur le marché très compétitif de l'armement. La question demeure de savoir si de nouveaux contrats viendront encore gonfler ce carnet de commandes déjà historique.