La sortie de Dead Island 2 était particulièrement attendue du public. Il faut dire qu'avec une sortie qui intervient 9 ans après la première annonce, la hype autour du titre était conséquente.

Heureusement pour Deep Silver et Dambuster Studios, les joueurs étaient bel et bien au rendez-vous et le titre s'est écoulé à plus d'un million d'unités en seulement 3 jours. Si les critiques vont plutôt dans le bon sens, tout n'est pas idyllique à Hell-A, puisque sur PC, on assiste encore à quelques bugs.

Le FSR 2.2 d'AMD en cause

Un en particulier est particulièrement pointé du doigt : outre le fait que le titre ne prend pas encore le DLSS des cartes Nvidia, Dead Island 2 propose par défaut la prise en charge du FSR 2.2 d'AMD. Les deux options misent sur le super échantillonnage pour proposer de l'upscalling et doper les performances des jeux avec un taux d'images par seconde qui peut littéralement s'envoler sans perdre de détails.

Sur Dead Island 2, le FSR 2.2 est activé par défaut. Une option qui part d'une bonne idée : permettre aux joueurs de jouer dans de meilleures conditions, même avec une configuration un peu "limite". Problème : c'est également cette option qui entraine des crashs pendant le jeu.

Les crashs interviennent lorsque le joueur veut accéder à son inventaire ou lorsqu'il souhaite fabriquer ou améliorer des armes...

Il est donc recommandé d'aller dans les options d'affichage du jeu pour désactiver l'option si vous souffrez de ce type de crash. Quitte à s'exposer à une baisse de framerate.