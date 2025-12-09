Après un retour en grâce salué par la critique en 2023, la saga horrifique Dead Space se retrouve une nouvelle fois dans les limbes. Des sources internes à Electronic Arts, rapportées par plusieurs médias spécialisés, confirment que la licence est actuellement "sur la glace". En clair : aucun nouveau projet, qu'il s'agisse d'un remake, d'une suite ou d'un reboot, n'est en développement actif.

Pourquoi Dead Space est-il de nouveau mis de côté ?

Alors que le remake a reçu un accueil plus que favorable, il semblerait qu'il n'ait pas atteint les objectifs de vente internes fixés par l'éditeur. Un coup dur qui stoppe net les espoirs de voir le studio Motive s'attaquer à une version modernisée de Dead Space 2. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large chez l'éditeur, souvent critiqué pour sa gestion des jeux solo qui ne correspondent pas à des modèles de revenus continus.

[Game Mess Mornings]



According to @JeffGrubb, EA Motive was working on a 'Dead Space 2' Remake which was in concept phase but got cancelled/shelved because of the lackluster sales of the first Remake.



They are now working on Iron Man and Battlefield.https://t.co/iqv0EGNXJX pic.twitter.com/LziW0qx72X — Knoebel (@Knoebelbroet) April 10, 2024

Les développeurs de Motive avaient pourtant exploré plusieurs pistes, allant d'un remake du second opus à la création d'un épisode entièrement nouveau. Malheureusement, aucune de ces propositions n'a reçu le feu vert après l'analyse des performances commerciales du premier remake. Le studio se concentre désormais sur d'autres projets, notamment le très attendu jeu Iron Man, laissant la licence Dead Space orpheline.

Quel est l'impact du rachat d'EA sur la franchise ?

La situation financière globale de l'éditeur est le véritable catalyseur de cette décision. EA est en passe d'être racheté par un consortium mené par le fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite. Cet immense achat, évalué à 55 milliards de dollars, va laisser l'entreprise avec une dette colossale estimée à environ 20 milliards de dollars.

Pour éponger cette dette, la nouvelle direction va inévitablement devoir rationaliser son portefeuille. Cela passera par des vagues de licenciements, des fermetures de studios et la vente d'actifs jugés non essentiels. Dans ce contexte, une franchise prestigieuse mais aux ventes jugées insuffisantes comme Dead Space devient une cible parfaite pour une cession.

La vente de la licence est-elle la seule issue possible ?

Face à ce blocage interne, une nouvelle perspective émerge, partagée par certains employés : la vente de l'IP. Transférer la propriété intellectuelle à un autre éditeur pourrait être la meilleure chance de survie pour Isaac Clarke. Un nouvel acquéreur pourrait avoir la volonté et les moyens de relancer la série, à l'image des renaissances spectaculaires de sagas concurrentes comme Resident Evil et Silent Hill.

L'audience pour les jeux d'horreur de science-fiction est bien présente et n'attend qu'un signal. L'avenir de la franchise dépend donc moins de sa pertinence créative que de sa valeur en tant qu'actif financier. Pour les fans, l'espoir demeure de voir un studio passionné reprendre le flambeau et continuer à faire vivre cet univers unique, loin des contraintes économiques de son propriétaire actuel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le remake de Dead Space a-t-il été un échec commercial ?

Pas exactement. Le jeu a été un succès critique et s'est bien vendu aux yeux du public, mais il n'aurait pas atteint les objectifs de vente internes très ambitieux fixés par Electronic Arts, ce qui a conduit à geler les projets futurs.

Qui pourrait racheter la licence Dead Space ?

Aucun nom n'a circulé pour le moment. Cependant, un éditeur spécialisé dans les jeux solo à forte narration ou une entreprise cherchant à renforcer son catalogue de jeux d'horreur pourrait être un candidat idéal. Des acteurs comme Sony, avec sa division PlayStation Studios, ou même Microsoft sont des possibilités souvent évoquées par les fans.

Quels sont les autres projets du studio Motive ?

Le studio Motive, qui a développé le remake de Dead Space, se concentre actuellement sur le développement d'un jeu centré sur le personnage d'Iron Man, en collaboration avec Marvel Games. L'équipe travaille également sur des projets liés à la franchise Battlefield.