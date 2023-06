Aujourd'hui, les e-commerçants nous régalent avec de belles promotions sur une multitude de produits dans plein de rayons différents. Nous vous avons concocté une sélection d'articles vous permettant potentiellement de faire des économies, toujours pour mieux lutter contre la vie chère.

Commençons par la tablette TCL Tab 10. Cette tablette tactile est dotée d'un écran de 10" FHD+. Elle est propulsée par un processeur MT8788A Octa-Core couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM) et de 64 Go d'espace de stockage. L'appareil profite d'une batterie de 8000 mAh et fonctionne sous Android 10.

Cette tablette TCL Tab 10 est proposée à 129,99 € au lieu de 239 € soit 46% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, sous 5 jours.

D'autres tablettes sont également à prix réduit comme :







Et d'autres articles affichent des promotions à savoir :

Disque SSD

Dans la cuisine

TV







