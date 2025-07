L'information nous vient de Christopher Dring, rédacteur en chef et co-fondateur de The Game Business, une référence dans l'analyse financière du jeu vidéo. Il a récemment partagé ces chiffres sur X, soulignant d'emblée la complexité d'une comparaison directe. Ce constat met en lumière une tendance lourde de l'industrie : la transition massive vers le numérique. La performance de Death Stranding 2, malgré d'excellentes critiques et une note Metacritic de 90%, illustre parfaitement ce nouveau paradigme.

Pourquoi Death Stranding 2 vend-il moins que le premier ?

La chute de 66% des ventes physiques de Death Stranding 2 par rapport à son prédécesseur interpelle, mais le tableau est plus nuancé qu'il n'y paraît. En 2019, lorsque le premier Death Stranding est sorti, le marché du jeu vidéo était bien plus orienté vers les ventes en magasin. Aujourd'hui, l'heure est au dématérialisé. Une part considérable des joueurs préfère acheter et télécharger ses titres directement via les plateformes en ligne. Cette évolution du marché rend la comparaison brute des ventes physiques presque caduque. Christopher Dring précise d'ailleurs que la sortie a également été 33% inférieure à celle d'Astro Bot, un autre titre PlayStation 5, qui lui aussi a bénéficié d'une forte proportion de ventes physiques. L'époque a changé, et avec elle, la manière dont les jeux se distribuent et s'achètent.

Le succès critique ne suffit-il plus aux ventes physiques ?

Malgré des retours critiques élogieux, avec un score impressionnant de 90% sur Metacritic et un 17/20 dans certaines rédactions, Death Stranding 2 semble ne pas avoir transformé l'essai en ventes physiques record. Cela suggère une décorrélation croissante entre l'accueil critique et la performance des ventes en boîte, du moins sur un segment de marché de plus en plus niche. Le premier Death Stranding était déjà une expérience clivante, avec son concept de "livraison" unique qui n'avait pas séduit tous les joueurs. Il est donc possible qu'une partie des joueurs ayant testé le premier opus n'ait pas souhaité renouveler l'expérience physique, préférant le dématérialisé ou passant simplement à côté de cette suite signée Hideo Kojima. La nature même du jeu, bien que saluée pour son originalité, pourrait aussi expliquer pourquoi son impact sur les ventes physiques pures est limité, le public étant peut-être déjà habitué à une consommation numérique.

Le dématérialisé a-t-il tué les ventes en magasin ?

La tendance est claire : le marché du jeu vidéo bascule massivement vers le dématérialisé. En quelques années seulement, la part des jeux achetés et téléchargés en ligne a explosé, reléguant les ventes physiques à une part de plus en plus réduite du gâteau. Cette mutation, qui s'accélère, transforme en profondeur la manière dont l'industrie mesure le succès commercial d'un titre. Les chiffres de vente physiques, jadis baromètre absolu, ne racontent plus qu'une partie de l'histoire. De nombreux joueurs optent pour la commodité du téléchargement, les précommandes numériques avec bonus, ou les abonnements qui incluent des jeux dès leur sortie. Ainsi, la performance de Death Stranding 2, bien que faible en physique, ne préjuge pas de son succès global. Il faudra attendre les chiffres de ventes numériques, souvent non communiqués publiquement, pour avoir une vue d'ensemble plus fidèle de l'accueil commercial du jeu de Hideo Kojima.

Foire Aux Questions (FAQ)

Death Stranding 2 est-il un échec commercial au Royaume-Uni ?

Non, pas nécessairement. Bien que ses ventes physiques en première semaine soient 66% inférieures au premier opus, cela reflète surtout l'évolution du marché vers le dématérialisé depuis 2019. Les ventes numériques, non incluses dans ce chiffre, pourraient être très bonnes.

Qui a révélé ces chiffres de ventes ?

Ces données proviennent de Christopher Dring, rédacteur en chef et co-fondateur de The Game Business, une source fiable spécialisée dans l'analyse économique du jeu vidéo.

Quelle est la date de sortie de Death Stranding 2 ?

Death Stranding 2: On the Beach est sorti sur PlayStation 5 le 26 juin 2025.