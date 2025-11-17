On connaissait Decathlon pour la tente Quechua 2 secondes. Il faudra s'habituer à l'EuroSuit 2 minutes. Le géant français du sport a confirmé un partenariat aussi inattendu que stratégique avec le CNES (l'agence spatiale française), Spartan Space et l'ESA (Agence Spatiale Européenne).

L'objet : une combinaison spatiale. Un prototype fonctionnel sera testé en conditions réelles, en microgravité, par l'astronaute française Sophie Adenot lors de sa mission Epsilon à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2026.

À quoi va servir cette combinaison ?

Pas de sortie dans le vide spatial : l'EuroSuit est une combinaison "IVA" (Intra-Vehicular Activity). Elle est conçue pour être portée dans le véhicule : au lancement, au retour sur Terre, ou en cas d'urgence (dépressurisation). Le prototype que testera Sophie Adenot lors de sa mission sur l'ISS vise avant tout à valider l'ergonomie.

Sa mission sera de l'enfiler (en moins de 2 minutes), l'enlever, bouger dans les modules étroits de la station et même utiliser une tablette tactile tout en la portant.

Pourquoi avoir choisi Decathlon ?

Le choix peut sembler étrange, mais il est purement logique. Pour ce type d'équipement, l'ESA n'a pas besoin d'un expert en scaphandres pressurisés externes, mais d'un expert mondial en ergonomie, en design et en textiles techniques.

C'est là que Decathlon intervient. L'entreprise apporte son savoir-faire issu des sports extrêmes (alpinisme, plongée). Le défi est de créer une tenue confortable, mobile (avec des soufflets aux genoux, coudes, épaules) et ajustable, car le corps humain s'allonge en microgravité.

Quel est l'objectif final pour l'Europe ?

L'objectif pour l'ESA est stratégique : la "souveraineté européenne en exploration humaine". L'Europe ne possède pas actuellement son propre véhicule pour envoyer des humains dans l'espace, mais elle prépare activement les briques technologiques pour le futur.

Ce projet EuroSuit, lancé fin 2023, est un premier pas. Si les tests de Sophie Adenot sont concluants, le prototype évoluera en version finale : pressurisée, résistante au feu, avec communications intégrées et peut-être même un affichage tête haute.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Sophie Adenot ?

Sophie Adenot est une ingénieure et pilote d'hélicoptère, devenue astronaute française de l'ESA (promotion 2022). Sa mission "Epsilon" vers l'ISS en 2026 sera son premier vol spatial.

Cette combinaison servira-t-elle aux sorties spatiales ?

Non. L'EuroSuit est une combinaison IVA (Intra-Vehicular Activity), conçue uniquement pour être portée à l'intérieur du véhicule spatial (lancement, retour, urgences). Elle n'est pas prévue pour les sorties extravéhiculaires (EVA) dans le vide spatial.

Qui sont les autres partenaires du projet ?

Le CNES (agence spatiale française) pilote le projet. Spartan Space gère l'architecture de la combinaison et le système de support-vie. MEDES (Institut de médecine et de physiologie spatiales) travaille sur le suivi biomonitoring des astronautes.