Après 25 ans de service ininterrompu et plus de 4 000 expériences scientifiques menées, le plus grand objet jamais construit par l'humanité en orbite va disparaître.



L'ISS, symbole de la coopération post-Guerre Froide, est vieillissante et son coût d'exploitation est devenu colossal. La NASA a formalisé son abandon pour 2031 et a déjà contractualisé SpaceX (pour près d'un milliard de dollars) afin de développer le véhicule qui poussera la station vers une rentrée atmosphérique sécurisée. La Chine, avec sa station Tiangong, restera alors la seule puissance avec un avant-poste orbital géré par un gouvernement.

Pourquoi la NASA abandonne-t-elle l'ISS ?

Le coût et l'âge. L'ISS est un exploit technique, mais elle coûte à la NASA 3 milliards de dollars par an. C'est un budget colossal qui freine les ambitions de l'agence pour des explorations plus lointaines, notamment la Lune et Mars.





L'objectif est stratégique : la NASA veut passer d'un rôle d'"opérateur" à celui de "locataire". Elle deviendra une cliente parmi d'autres des futures stations spatiales commerciales, libérant ainsi des fonds pour l'innovation et l'exploration profonde. C'est la fin d'un modèle de coopération internationale unique.

Qui sont ces nouveaux acteurs commerciaux ?

La relève est déjà en construction et arrive vite. La startup Vast prévoit de lancer sa station "Haven-1", de la taille d'un camping-car, dès mai 2026. Elle sera rapidement suivie par les projets concurrents : Axiom Station, Orbital Reef (de Blue Origin) et Starlab Space.





Ces entreprises ne visent pas seulement les agences spatiales souveraines. Elles visent un marché bien plus large : l'industrie (fabrication de cristaux de silicium parfaits en microgravité) et, bien sûr, le tourisme spatial. L'ISS était un laboratoire ; ses successeurs seront aussi des usines et des hôtels de luxe.

Quel avenir pour la science en orbite ?

C'est la grande incertitude. L'ISS fonctionnait sur un modèle de science ouverte, avec une obligation de rendre publiques les données collectées. Qu'en sera-t-il lorsque les laboratoires seront privés ?





Des sociologues s'inquiètent que la science devienne un simple "client payant", et que seules les expériences jugées "abordables" ou rentables soient menées. La coopération scientifique internationale, qui était l'essence même de l'ISS, risque de disparaître au profit d'une logique commerciale.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'ISS pouvait-elle être sauvée ?

Certains experts ont plaidé pour la sauver, la comparant à un "palais historique" qu'on ne devrait pas détruire. L'idée était de la rehausser vers une orbite plus haute. Cependant, la NASA a jugé que le sauvetage serait trop coûteux et complexe, préférant investir dans la nouvelle génération de stations privées.

Que va-t-il se passer en 2031 ?

La NASA entamera une descente contrôlée. Un véhicule ("deorbit vehicle"), probablement développé par SpaceX, poussera la station pour qu'elle rentre dans l'atmosphère. L'immense structure se désintégrera en grande partie, et les débris restants s'écraseront dans une zone inhabitée de l'océan Pacifique.

La Chine sera-t-elle seule en orbite ?

Oui, en tant que puissance étatique. La station chinoise Tiangong sera la seule infrastructure orbitale gérée par une agence gouvernementale. Les États-Unis et leurs partenaires (Europe, Japon, Canada) dépendront entièrement des services des entreprises privées comme Vast ou Blue Origin.