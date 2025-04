Plateforme française de streaming de musique, Deezer annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités qui s'inscrivent principalement dans une ambition d'offrir aux abonnés une expérience musicale encore plus personnalisée.

Une personnalisation de l'algorithme

Cela commence par un contrôle accru sur l'algorithme de recommandation musicale qui devient de fait plus transparent. La personnalisation de l'algorithme est présentée comme une première dans l'univers du streaming de musique premium.

« Les utilisateurs peuvent façonner la manière dont ils découvrent la musique et gèrent leurs préférences, grâce à l'introduction d'une fonctionnalité permettant de piloter ses propres recommandations et d'un espace dédié aux paramètres de l'algorithme. »

Pour son identité musicale

À partir du 2 mai prochain, l'application Deezer permettra d'organiser l'onglet Favoris selon ses préférences pour faciliter l'accès au contenu. Les utilisateurs pourront en outre personnaliser les couvertures de leurs playlists en y ajoutant des photos, des formes et des masques.

Faisant écho à My Deezer Year, une fonctionnalité My Deezer Month proposera une rétrospective mensuelle de l'activité musicale sur Deezer. Elle fournira de nouvelles statistiques sur les titres, les artistes et les genres musicaux les plus écoutés, ainsi qu'un récapitulatif détaillé des habitudes d'écoute.

Un nouveau système de partage de musique

Deezer va en outre mettre en place un système de partage par le biais d'un lien et pour des services concurrents. « Les utilisateurs pourront envoyer leurs titres favoris, que leurs amis soient sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music. »

Cette expérience de partage entre abonnés Deezer ou non sera disponible d'ici la fin de ce mois d'avril. Elle s'inscrit dans la lignée de Shaker pour la création de playlists collaboratives indépendamment de la plateforme de streaming.

Se différencier pour recruter

Deezer cherche manifestement à se différencier et à trouver une formule susceptible d'attirer de nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui consomment beaucoup de musique. Deezer revendique un total de 10,5 millions d'abonnés fin 2023.