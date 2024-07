Le service de streaming de musique Deezer introduit un outil d'IA générative pour créer des playlists personnalisées via des prompts. La fonctionnalité est pour le moment proposée en bêta à des abonnés payants de Deezer sélectionnés de manière aléatoire.

La disponibilité concerne 5 % des abonnés qui peuvent utiliser de courtes descriptions textuelles afin d'obtenir la liste de lecture qui correspond le mieux à leurs aspirations du moment. À titre d'exemple, Deezer évoque la recherche d'une atmosphère spécifique, d'un genre musical ou d'une décennie musicale.

" Que vous ayez besoin de la bande-son parfaite pour une séance d'entraînement, une soirée romantique ou un voyage nostalgique dans le passé, notre fonctionnalité Playlist avec IA propose une nouvelle expérience musicale en quelques secondes et offre des possibilités infinies de découvrir facilement de la nouvelle musique ", déclare Alexandra Leloup, responsable produit chez Deezer.

Une tendance générale

Playlist avec IA de Deezer s'appuie sur le modèle d'IA Gemini 1.5 de Google. Avant la génération d'une liste de lecture, une vérification entre en jeu pour s'assurer que les prompts ne contiennent pas de propos inappropriés.

L'IA générative pour des playlists se retrouve du côté de Spotify (AI Playlist) ou encore Amazon Music (Maestro). À chaque fois, une certaine prudence est observée dans les déploiements.

Dans un communiqué de presse, Deezer souligne avoir recours à l'IA pour l'amélioration globale des recommandations et de l'expérience sur sa plateforme. " Avec Flow, les utilisateurs peuvent créer un mix parfait basé sur leurs humeurs et leurs genres. SongCatcher permet de reconnaître et de retrouver une chanson dont vous ne connaissez pas le nom. "