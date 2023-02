Les annonces de licenciements d'ampleur se poursuivent pour les grands groupes technologiques américains. Amazon, Meta, Microsoft ou encore la maison mère de Google récemment. Essentiellement connu du grand public en tant que fabricant d'ordinateurs avec une place sur le podium mondial, Dell (Dell Technologies) s'ajoute aujourd'hui à la liste non exhaustive.

Les suppressions de postes pour Dell vont toucher environ 5 % de son effectif. Début 2022, le groupe basé au Texas comptait 133 000 employés, dont près d'un tiers aux États-Unis. La taille dans les effectifs va donc concerner de l'ordre de 6 650 personnes.

Dell a retardé l'échéance en vain

" Il n'y a pas de décision plus difficile, mais nous devions la prendre pour la santé du groupe et notre réussite à long terme. […] Nous avons déjà traversé des périodes de ralentissement économique et nous en sommes sortis plus forts. […] Nous serons prêts lorsque le marché rebondira ", déclare Jeff Clarke, codirecteur des opérations de Dell Technologies, dans un mémo aux employés.

Jusqu'à présent, le groupe Dell avait pris des mesures de réduction des coûts, comme une pause dans les recrutements externes et la limitation des dépenses de déplacement, mais elles ne suffisent plus. " Les conditions du marché continuent de s'éroder et l'avenir est incertain. "

Apple fait exception

Pour le troisième trimestre de son exercice 2023 décalé, clos le 28 octobre 2022, Dell Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards de dollars, en baisse de 6 % sur un an. Il a été affecté par la baisse de la vente de produits (-10 %) qui constitue l'essentiel des revenus de Dell (77%).

Selon le cabinet d'analyse IDC, les ventes de PC pour Dell ont chuté de 37 % en un an sur les trois derniers mois de 2022 et de 16 % sur l'ensemble de l'année 2022. Dell Technologies est le troisième fabricant mondial sur le marché du PC, derrière Lenovo et son compatriote HP, mais devant Apple.

Parmi ces quatre acteurs, seul Apple est parvenu en 2022 à enregistrer une hausse de ses livraisons d'ordinateurs Mac. En novembre, HP avait annoncé la suppression de près de 6 000 postes.