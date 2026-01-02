À peine un an après avoir abandonné sa célèbre marque d'ordinateurs portables, Dell s'apprêterait à relancer la gamme XPS lors du CES 2026. Cette volte-face stratégique, révélée par des sources internes, marque la fin de l'éphémère nomenclature « Premium » et signale une volonté de reconquérir le marché haut de gamme en capitalisant sur un nom iconique.

L'industrie technologique est rythmée par des cycles d'innovation et des stratégies marketing parfois déroutantes. En 2025, Dell avait surpris son monde en mettant fin à sa gamme XPS, un nom pourtant synonyme de performance et de design dans l'univers des ordinateurs portables.

Cette décision, prise au profit d'une nomenclature jugée plus simple , Dell, Dell Pro et Dell Pro Max, semble avoir fait long feu. Aujourd'hui, tout indique que l'entreprise s'apprête à une spectaculaire marche arrière.

Un changement de nom qui n'a pas convaincu

Le remplacement de la marque XPS par la désignation « Premium » visait à clarifier l'offre de Dell. Les modèles Dell 14 Premium et Dell 16 Premium, lancés mi-2025, devaient reprendre le flambeau des XPS 14 et 16.

Cependant, il est vite apparu que la puissance de la marque dépassait de loin une simple étiquette. Pour les consommateurs fidèles et les passionnés de technologie, ce nom représentait une garantie de qualité et d'innovation. L'appellation Premium, bien que descriptive, n'a jamais réussi à recréer cet attachement.

Que peut-on attendre du retour des XPS ?

Selon les informations qui ont fuité, Dell aurait déjà présenté sa nouvelle gamme XPS lors de pré-briefings organisés en amont du CES 2026. Cette annonce quasi certaine suggère une refonte matérielle majeure pour accompagner ce retour en grâce.

Les futurs modèles pourraient être parmi les premiers à intégrer les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 300, connus sous le nom de code « Panther Lake ».

Des fuites plus anciennes évoquaient également la possibilité de voir des variantes équipées de puces AMD ou Qualcomm, offrant ainsi un choix plus large aux utilisateurs.

Un pari stratégique pour reconquérir le marché

Ce revirement n'est pas anodin ; il s'agit d'une manœuvre stratégique pour consolider la position de Dell sur un marché des ordinateurs portables ultra-concurrentiel, face à des rivaux comme HP.

En abandonnant une nomenclature qui n'a pas su s'imposer, l'entreprise mise sur la nostalgie et la réputation d'excellence de la marque XPS pour séduire à nouveau.

L'enjeu est désormais de savoir si ce retour sera accompagné d'innovations suffisantes pour justifier l'engouement. La réponse est attendue la semaine prochaine, lors de l'ouverture officielle du salon de Las Vegas, où les spécifications, le design et les ambitions de cette gamme ressuscitée seront enfin dévoilés.