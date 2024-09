Avec Lunar Lake (Intel Core Ultra 200V) annoncé sur le salon IFA 2024 de Berlin pour les PC portables et en attendant Arrow Lake (Intel Core de 15ème génération) pour les PC de bureau, Intel doit déployer ses nouvelles propositions de processeurs sur la fin d'année.

Ensuite viendra Panther Lake pour les PC portables qui aura la particularité d'utiliser la technique de gravure Intel 18A (équivalent 1,8 nm), le coeur de l'offre de fonderie de la firme de Santa Clara, alors que le procédé Intel 20A ne verra finalement pas le jour.

Panther Lake sera le support de la famille Ultra Core 300 qui prendra le relais de Lunar Lake sur le segment des PC portables premium et ses caractéristiques commencent déjà à émerger.

Cougar Cove et Skymont en CPU, Xe 3 en GPU

La plate-forme serait construite autour de coeurs puissants P-Core Cougar Cove et de coeurs économiques E-Core Skymont (vs P-Core Lion Cove et E-Core Skymont pour Lunar Lake), ainsi que des coeurs LP E-Core basse consommation pour le CPU et d'une partie graphique utilisant l'architecture Xe 3 Celestial (3ème génération, après Alchemist et Battlemage, cette dernière étant présente chez Lunar Lake).

Sur le réseau social X, le leaker Jaykhin dévoile les configurations supposées de cinq processeurs Panther Lake-H (PC portables haut de gamme). Les plus puissantes versions embarquent 6 P-Cores, 8 E-Cores et 4 LP E-Cores avec une partie graphique variant par le nombre d'unités : 4 unités Xe 3 pour la variante 45W ou 12 unités Xe 3 pour la version 28W.

Les trois autres processeurs ont tous un TDP de 25W et des configurations à 4 P-Cores et 4 LP E-Cores, le restant évoluant sur le nombre de E-Cores et d'unités graphiques :

4 / 8 / 4 et 4 Xe 3

4 / 8 / 4 et 12 Xe 3

4 / 0 / 4 et 4 Xe 3

Cinq SKU pour Panther Lake

Ces cinq configurations (ou SKU) constitueraient le coeur de l'offre de processeurs Panther Lake à partir de laquelle pourront être dérivées des variantes différant par certains aspects comme la fréquence.

Les configurations 28W et 45W sont au stade pré-EDS (External Design Specification) et devraient être proposées aux fabricants désireux de concevoir des PC portables les exploitant.

Panther Lake pourrait s'étendre par la suite avec des versions basse consommation Panther Lake-U pour ultraportables et PC portables économiques aux TDP plus bas que 25W (de 8 à 15W, généralement).

Lunar Lake s'apprêtant à débuter sa commercialisation, les processeurs Panther Lake de prochaine génération ne devraient pas être officialisés avant le second semestre 2025.