L'univers des Gardiens est en ébullition depuis quelques heures suite aux révélations d'un insider réputé. Après la conclusion épique de la saga de la Lumière et des Ténèbres, beaucoup craignaient que la licence ne s'enlise dans des mises à jour saisonnières sans fin.

Mais en coulisses, il semblerait que le studio de Bellevue ait finalement décidé de tourner la page pour de bon et de mettre en chantier une véritable suite numérotée, même si le chemin s'annonce encore très long.

Cette fuite sur le "Projet Payback" est-elle fiable ?

L'information nous vient de Colony Deaks, un leaker qui a déjà fait ses preuves par le passé concernant les plans du studio. Selon ses sources, Destiny 3 serait bel et bien entré en phase de "développement très précoce". Il ne s'agit pas d'un simple concept sur un bout de papier, mais du début concret d'un nouveau cycle de production.

Yes, Destiny 3 is in extremely early development. Some of you may have seen a tweet early this afternoon that mentioned that.



We have been sitting on the info for a few weeks now and wanted to wait to talk about this seeing as it is in such an early state, and it just sucks to… pic.twitter.com/VAnw5uB41U — Colony Deaks (@Deakstiny) November 26, 2025

Cette nouvelle intervient alors que d'autres rumeurs faisaient état de l'annulation d'un spin-off nommé "Payback". Il semble que les ressources aient été réallouées vers ce projet principal pour rassurer une communauté en demande de nouveauté. Attention cependant, le terme "très précoce" signifie que rien n'est gravé dans le marbre : le jeu pourrait changer de direction, de nom, ou même être rebooté plusieurs fois avant que nous n'en voyions la moindre image.

Pourquoi Bungie a-t-il absolument besoin de cette suite ?

La situation actuelle de Bungie est délicate, pour ne pas dire critique. Entre des vagues de licenciements douloureuses et une baisse de régime de Destiny 2 après l'extension La Forme Finale, le studio doit impérativement montrer qu'il a une vision d'avenir. Sony, qui a racheté l'entreprise pour des milliards, attend un retour sur investissement et une stratégie claire pour la prochaine décennie.

Lancer la production d'une suite est le meilleur moyen de remobiliser les équipes et de créer un nouvel horizon d'attente. Le modèle actuel, basé sur des extensions annuelles, montre ses limites techniques et narratives. Repartir sur des bases saines avec un nouveau moteur et des mécaniques repensées permettrait de corriger les défauts structurels qui agacent les vétérans depuis des années, comme la suppression de contenu ou les limitations graphiques.

Faudra-t-il attendre la PlayStation 6 pour y jouer ?

Si le développement vient tout juste de commencer, il faut être réaliste sur le calendrier. Les productions de cette envergure demandent désormais 5 à 6 ans de travail acharné. Cela placerait une sortie potentielle autour de 2029 ou 2030, ce qui coïnciderait probablement avec l'arrivée de la prochaine génération de consoles. Les joueurs actuels devront donc prendre leur mal en patience.

D'ici là, le deuxième opus devra tenir la baraque, probablement via des contenus plus modestes ou des événements saisonniers. C'est un pari risqué : maintenir l'intérêt d'une base de fans exigeante pendant une traversée du désert de plusieurs années, tout en préparant une révolution technique en coulisses. La route vers les étoiles s'annonce encore longue et semée d'embûches pour les créateurs de Halo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Destiny 3 est-il officiellement confirmé ?



Non, Bungie n'a fait aucune annonce officielle. Il s'agit pour l'instant d'une fuite provenant d'une source réputée fiable (Colony Deaks), mais les plans peuvent toujours changer.

Quand le jeu sortira-t-il ?



Étant donné qu'il est en phase de "développement très précoce", les analystes estiment qu'il ne sortira pas avant 2029 ou 2030, potentiellement sur la prochaine génération de consoles (PS6/Xbox Next).

Que va devenir Destiny 2 en attendant ?



Le jeu continuera d'être mis à jour, mais probablement avec un rythme différent. Le studio se concentre actuellement sur la "Saga du Destin" (Fate Saga) pour occuper les joueurs dans les années à venir.