C'est une annonce que personne n'attendait vraiment, mais qui va raviver la flamme chez des millions de joueurs. Vingt-six ans après sa sortie, Deus Ex, le chef-d'œuvre d'Ion Storm qui a défini le genre de l'immersive sim, va avoir droit à un remaster officiel.

Dévoilé lors du State of Play de Sony, Deus Ex Remastered est prévu pour le 5 février 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le projet, piloté par le studio Aspyr en collaboration avec Eidos-Montréal, promet de moderniser l'expérience sans trahir l'âme conspirationniste du titre original.

Quelles sont les améliorations apportées par ce remaster ?

Le remaster propose une refonte visuelle complète. Les développeurs annoncent de nouveaux éclairages, des ombres dynamiques, des effets de particules améliorés et des textures rehaussées.





Les modèles de personnages ont été entièrement refaits, avec l'ajout de synchronisation labiale et de physique "ragdoll". Sur le plan du confort, le jeu intègre des sauvegardes automatiques, des temps de chargement réduits, le suivi des succès et la prise en charge des écrans ultrawide, des ajouts de qualité de vie bienvenus pour un jeu aussi exigeant.

Comment les contrôles ont-ils été modernisés ?

L'un des plus gros chantiers concernait l'adaptation des contrôles, pensés à l'origine pour le duo clavier/souris. Aspyr s'est inspiré du travail d'Eidos-Montréal sur Human Revolution et Mankind Divided.

Le remaster proposera des menus radiaux, une gestion d'armes plus fluide et une navigation simplifiée, le tout optimisé pour les manettes modernes, afin de rendre l'expérience plus accessible, notamment sur consoles, où le jeu original n'a jamais vraiment brillé.

Ce remaster est-il vraiment pertinent pour les joueurs PC ?

C'est la question qui fâche. Si le remaster est une excellente nouvelle pour les joueurs consoles qui n'ont jamais pu découvrir le jeu dans de bonnes conditions, son intérêt sur PC est plus discutable. Le jeu original est souvent vendu pour moins d'un euro sur Steam et GOG. Surtout, la communauté a déjà fait un travail colossal de modernisation avec des mods comme Deus Ex: Revision, qui sont gratuits.





À un prix annoncé autour de 30€, Aspyr devra prouver que sa version officielle apporte une plus-value significative pour convaincre les vétérans et justifier l'investissement face à des alternatives communautaires déjà très solides.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est derrière ce remaster ?

Le développement est assuré par Aspyr Media, un studio spécialisé dans les portages et remasters, en collaboration étroite avec Eidos-Montréal, le studio derrière les préquels Human Revolution et Mankind Divided.

Le jeu sera-t-il un remake complet ?

Non, il s'agit bien d'un remaster et non d'un remake. La structure, l'histoire et les mécaniques de base du jeu original de 2000 sont conservées. Les améliorations sont principalement visuelles et ergonomiques.

Pourquoi ne pas simplement utiliser les mods sur PC ?

Les mods comme Deus Ex: Revision sont excellents, mais ils restent des créations de fans. Le remaster officiel garantit une expérience "clé en main", stable, avec des fonctionnalités modernes comme les succès et le cloud save, et surtout, il rend le jeu accessible sur consoles (PS5, Xbox) où les mods n'existent pas.