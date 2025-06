Après une saison 8 qui a laissé un goût amer à de nombreux joueurs, Blizzard a une mission : se racheter. Le studio vient d'annoncer un grand rendez-vous pour présenter sa nouvelle Saison 9 de Diablo IV. Un livestream de présentation aura lieu ce vendredi 27 juin. C'est un moment crucial pour le jeu, qui doit prouver qu'il a écouté les critiques et qu'il est prêt à "remettre le jeu sur les rails". Et pour s'assurer que tout le monde soit au rendez-vous, Blizzard a même prévu un petit cadeau.

Que va-t-on découvrir lors de ce livestream ?

Ce direct sera la dernière grande présentation avant le lancement de la Saison 9, baptisée "Les Péchés des Horadims", le 30 juin. Blizzard y détaillera toutes les nouveautés attendues. Au programme :

La nouvelle quête saisonnière.

Le nouveau battle pass (très attendu au tournant après les critiques du précédent).

Une nouvelle mécanique de jeu, le "Horadric Spellcraft" associé au retour du cube horadrique.

Une nouvelle activité de fin de jeu : les "Intensifications de donjons"

Surtout, ce sera l'occasion de voir les changements apportés suite aux retours des joueurs lors de la phase de test sur le PTR (Royaume de Test Public) qui a eu lieu fin mai.

Pourquoi cette saison 9 est-elle si attendue ?

Parce que la saison 8 a été une déception pour une large partie de la communauté. De nombreux joueurs ont critiqué un "grind" (farm) devenu trop lent et moins amusant, ainsi que des activités saisonnières jugées peu inspirées. La pression est donc maximale sur les épaules de Blizzard. La Saison 9 doit non seulement apporter du sang neuf, mais aussi corriger les erreurs de la précédente pour regagner la confiance d'une base de joueurs très exigeante. C'est une véritable opération rédemption pour Diablo IV. Le titre souffre depuis plusieurs saisons déjà d'une exode des joueurs, lassés de voir les mécaniques peu évoluer sur le titre et le contenu peiner à se renouveller.

Comment suivre l'événement et obtenir un bonus gratuit ?

Le rendez-vous est fixé à ce vendredi 27 juin à 20h (heure française). Le livestream sera diffusé sur les chaînes officielles Diablo sur YouTube et, surtout, sur Twitch. Pour inciter les joueurs à suivre l'événement, Blizzard offre un bonus. En regardant 30 minutes de n'importe quel stream de Diablo IV sur Twitch pendant la durée du direct (avec un compte Battle.net lié), vous obtiendrez gratuitement un skin d'arme pour le Sorcier. Une petite carotte pour s'assurer une audience maximale.

Pour plus de précisions



Quand commence exactement la Saison 9 de Diablo IV ?

La Saison 8 se termine le 30 juin 2025. La Saison 9 : Les péchers des Horadrims commencera juste après, le même jour. Le livestream du 27 juin est donc la présentation finale, quelques jours seulement avant le lancement officiel.

Qu'est-ce que le PTR (Public Test Realm) ?

C'est le "Royaume de Test Public". Il s'agit d'un serveur spécial sur lequel Blizzard permet à des joueurs volontaires de tester en avance les nouveautés d'une saison. Leurs retours et leurs critiques permettent aux développeurs d'équilibrer le jeu et de corriger les bugs avant le déploiement pour le grand public.

Pourrons-nous poser des questions aux développeurs ?

Oui. Le livestream principal se terminera par une session de questions-réponses avec l'équipe de développement. De plus, une deuxième émission, le "Sanctuary Sitdown", suivra pour répondre à d'autres questions posées par les membres de la communauté sur Discord.