C'est une alliance qui semble avoir été écrite en lettres de feu. Une évidence pour quiconque connaît les deux univers. Le plus célèbre des festivals de metal français, le Hellfest, et le plus démoniaque des jeux vidéo, Diablo IV, s'associent pour une collaboration qui promet de faire trembler les terres de Clisson en juin 2025. L'Enfer va littéralement déferler sur l'un des plus grands rassemblements metal d'Europe.

En quoi consiste ce partenariat entre Diablo IV et le Hellfest ?

L'annonce est officielle. Pour célébrer l'anniversaire de sa franchise culte, Blizzard a décidé de marier l'univers de son jeu phare, Diablo IV, à l'atmosphère survoltée du Hellfest. Du 19 au 22 juin prochains, l'ambiance de Sanctuaire s'invitera donc directement sur le site du festival à Clisson. Il ne s'agit pas d'un simple sponsoring, mais d'une véritable fusion des deux mondes, pensée pour les fans de musiques extrêmes et d'univers sombres.

Concrètement, que pourront faire les festivaliers et les fans ?

L'expérience se vivra à la fois sur place et à distance. Pour les 60 000 festivaliers quotidiens qui auront leur précieux billet, l'immersion sera totale. Pour les autres, il sera possible de suivre les célébrations en ligne. Voici ce qui est prévu :

Sur le site du festival : Des animations immersives, des goodies collectors à gagner et d'autres surprises pour plonger les festivaliers dans l'ambiance de Diablo.

Des animations immersives, des goodies collectors à gagner et d'autres surprises pour plonger les festivaliers dans l'ambiance de Diablo. En coulisses et en ligne : Des interviews backstage avec certaines têtes d'affiche du festival seront diffusées. L'intégralité de l'événement sera à suivre sur le stream officiel HellfestTV et sur les réseaux sociaux des deux partenaires, avec là aussi des lots à gagner.

Pourquoi cette collaboration est-elle si logique ?

Parce que les deux marques partagent bien plus qu'une simple esthétique sombre. Elles célèbrent une même culture de l'intensité, de la liberté et de la puissance créative. Le rapprochement entre l'univers de Diablo IV et celui du metal est une évidence pour les deux communautés de fans. D'ailleurs, la ressemblance entre Lilith, l'antagoniste du jeu, et la Gardienne des Ténèbres, l'une des statues emblématiques du Hellfest, n'a échappé à personne. C'est la rencontre de deux icônes de la "dark fantasy", soutenue désormais par la puissance de frappe de Microsoft, propriétaire de Blizzard.

Les réponses à vos questions



Quand et où aura lieu cet événement ?

La collaboration se déroulera pendant toute la durée du festival Hellfest 2025, soit du jeudi 19 juin au dimanche 22 juin, sur le site habituel du festival à Clisson, en Loire-Atlantique.

Faut-il un billet pour le festival pour en profiter ?

Pour les animations sur place, oui, il faudra être un festivalier. Cependant, une grande partie du contenu, notamment les interviews des groupes en coulisses et les concours, sera accessible gratuitement à tous en ligne, via la chaîne Twitch HellfestTV et les réseaux sociaux officiels.

Quels sont les grands noms attendus au Hellfest 2025 ?

Les sources citent des têtes d'affiche de renommée internationale comme Korn, Muse, Scorpions ou encore Linkin Park, ce qui montre l'envergure du festival et la pertinence de cette collaboration pour une franchise aussi populaire que Diablo IV.