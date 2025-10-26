C'est une découverte majeure dans le monde de la paléontologie. Des fossiles exhumés dans le Montana ont permis d'identifier une toute nouvelle espèce de dinosaure. Son nom : Brontotholus harmoni. Il appartient à la famille des Pachycephalosauridés, ces herbivores bipèdes connus pour leur crâne incroyablement épais, et il vivait il y a environ 75 millions d'années.

Qui était ce nouveau dinosaure à "grosse tête" ?

Brontotholus harmoni était un herbivore bipède d'environ 3 mètres de long. Sa caractéristique la plus distinctive, comme le reste de sa famille, est son crâne ornementé et son dôme frontopariétal extrêmement épais.

L'analyse des cinq spécimens crâniens retrouvés indique qu'il s'agit du troisième plus grand Pachycephalosauridé jamais découvert en Amérique du Nord. C'est le premier de son genre à être identifié dans la célèbre Formation Two Medicine, une région riche en fossiles.

Pourquoi cette découverte change-t-elle la donne ?

Cette découverte n'est pas anecdotique. Elle prouve que des dinosaures à dôme de grande taille existaient déjà au Campanien moyen, plus tôt que ce que les scientifiques supposaient.

De plus, elle réfute une hypothèse précédente. Certains pensaient que les fossiles trouvés dans cette zone appartenaient à un chaînon manquant, un ancêtre direct entre les espèces Stegoceras et Pachycephalosaurus. L'analyse phylogénétique montre que Brontotholus harmoni est une branche distincte, augmentant la complexité et la diversité de cet arbre généalogique.

Quel était l'environnement de Brontotholus harmoni ?

Il y a 75 millions d'années, à la fin du Crétacé, l'Amérique du Nord était un continent très différent, coupé en deux par une vaste mer intérieure (la Voie maritime intérieure de l'Ouest).

Le Montana se trouvait sur la côte de ce continent occidental. Les paléontologues expliquent que les fluctuations du niveau de la mer créaient et isolaient des habitats, ce qui a probablement accéléré l'évolution et la diversification de nombreuses familles de dinosaures, y compris les Pachycephalosauridés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un Pachycephalosauridé ?

C'est une famille de dinosaures herbivores et bipèdes qui vivaient à la fin du Crétacé. Leur caractéristique la plus connue est leur crâne extrêmement épais et solide, formant un dôme osseux, souvent entouré d'ornements (pointes ou bosses). On suppose qu'ils utilisaient ce "casque" pour des combats entre eux.

Pourquoi le Montana est-il si riche en fossiles ?

Le Montana abrite plusieurs formations géologiques, comme la Two Medicine Formation ou la Hell Creek Formation, qui datent de la fin du Crétacé. À cette époque, la région était un delta ou une plaine côtière luxuriante, idéale pour de grands troupeaux de dinosaures. Les conditions de sédimentation ont permis une excellente préservation des ossements.

Ce dinosaure est-il un ancêtre du T-Rex ?

Non, absolument pas. *Brontotholus harmoni* était un dinosaure herbivore appartenant au clade des Ornithischiens (dinosaures à bassin d'oiseau). Le T-Rex était un carnivore du clade des Saurischiens (dinosaures à bassin de lézard). Ils vivaient à la même époque mais n'avaient pas de lien de parenté direct.