Laissez de côté le silicium, les métaux et les minéraux rares. L'avenir de l'informatique pourrait être lié à votre alimentation, ou pour être plus précis, au mycélium d'un champignon.

Une équipe de l'Université de l'Ohio a accompli un exploit qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction : elle utilise des champignons comestibles, tels que le shiitake, pour la conservation et le traitement de données. Cette évolution de la bioélectronique offre une solution durable et économique en remplacement de nos puces actuelles.

Comment un champignon peut-il se transformer en ordinateur ?

Le concept est basé sur un élément appelé « memristor », une sorte de processeur de données capable de conserver des états électriques antérieurs. Sous la conduite de John LaRocco, les chercheurs ont mis au jour que le mycélium (la structure filamenteuse du champignon) détient des caractéristiques électriques exceptionnelles.





En déshydratant les champignons puis en y connectant des électrodes, ils ont pu leur appliquer différentes tensions. Ils ont constaté que le champignon "apprenait" et changeait sa conductivité en fonction des signaux reçus, agissant de fait comme une puce mémoire vivante.

Est-ce vraiment performant ?

Les résultats sont étonnamment robustes. Lors des tests, le memristor-champignon a pu basculer entre les états électriques à une fréquence allant jusqu'à 5 850 signaux par seconde, avec une précision de 90 %. C'est encore loin des puces actuelles, mais la découverte est ailleurs.





Les chercheurs ont remarqué que si les performances chutaient à haute fréquence, il suffisait de connecter plusieurs champignons en réseau pour améliorer la stabilité. Un comportement qui imite le fonctionnement des connexions neuronales dans un cerveau humain.

Pourquoi est-ce une avancée si importante ?

L'informatique actuelle est un désastre écologique. Elle repose sur l'extraction de minéraux rares et coûteux, des usines de fabrication énergivores et génère des tonnes de déchets électroniques non biodégradables. L'approche fongique est tout l'inverse.

Les ordinateurs pourraient être "cultivés" à bas coût. Ils seraient entièrement biodégradables et consommeraient très peu d'énergie, car les memristors organiques n'ont pas besoin d'alimentation en veille. C'est un changement de paradigme complet vers une informatique durable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un memristor ?

Un memristor est un composant électronique qui combine les fonctions d'une résistance et d'une mémoire. Il peut "se souvenir" de la quantité de charge électrique qui l'a traversé, même après avoir été éteint. C'est un composant clé pour l'informatique neuromorphique (qui imite le cerveau).

Quels champignons ont été utilisés ?

Les chercheurs de l'Université de l'Ohio ont mené leurs expériences sur des champignons comestibles courants, principalement des shiitakes et des champignons de Paris.

Quand aurons-nous des PC en champignons ?

Pas tout de suite. La technologie est encore à ses débuts. Les chercheurs doivent maintenant travailler sur la miniaturisation des composants (les rendre beaucoup plus petits) et optimiser les techniques de culture pour une production à grande échelle.