Après le Jinchuanloong niedu à long cou en Chine, une nouvelle découverte paléontologique majeure vient de secouer le monde scientifique : un nouveau type de dinosaure, à peine plus grand qu'un chien, a été identifié. Baptisé Enigmacursor mollyborthwickae, cet herbivore agile vivait il y a environ 150 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Colorado, aux côtés de célèbres géants comme le Stégosaure et le Diplodocus. Son squelette partiel, mis au jour entre 2021 et 2022 dans la formation de Morrison, est désormais exposé au prestigieux Musée d'Histoire Naturelle de Londres depuis le 26 juin.

Le coureur mystérieux : un herbivore léger et rapide

L'Enigmacursor mollyborthwickae, dont le nom signifie "coureur mystérieux" en latin, était un dinosaure de taille modeste, comparable à un Labrador Retriever. Environ la moitié de sa longueur était occupée par sa queue. Bien que l'absence de son crâne et de certaines vertèbres empêche de connaître sa longueur exacte, les chercheurs estiment son poids à celui d'un colley.

Selon le professeur Paul Barrett, co-auteur de l'étude parue dans Royal Society Open Science, ce petit herbivore possédait une structure légère et des pattes arrière particulièrement longues. Des caractéristiques qui laissent penser qu'il était un coureur rapide, capable de s'échapper avec agilité face aux prédateurs de son époque.

Le crâne du squelette était manquant, celui exposé est donc une reconstitution.

Crédits : Lucie Goodayle / The Trustees of the Natural History Museum, London

Une rareté dans les découvertes paléontologiques

Les fossiles de petits dinosaures herbivores sont exceptionnellement rares. Paul Barrett le souligne : « En fait, trouver un squelette substantiellement complet plutôt que quelques morceaux et morceaux d'os n'est pas courant et, par conséquent, ils sont assez mal connus. » Les petits squelettes se désarticulent et sont souvent dispersés par les prédateurs et charognards. De plus, les chasseurs de fossiles tendent à se concentrer sur les spécimens plus imposants. Cette découverte complète offre donc un aperçu plus riche des écosystèmes du Jurassique.

Ce spécimen a attiré l'attention de Barrett et de sa collègue Susannah Maidment lorsqu'une galerie d'art londonienne, où le dinosaure était exposé, les a contactés. Une donatrice, Molly Borthwick, a rendu possible l'acquisition et l'exposition du squelette au musée. Son nom a été donné à l'espèce en signe de reconnaissance.

Crédits : Lucie Goodayle / The Trustees of the Natural History Museum, London

Des caractéristiques uniques et une parenté lointaine

En analysant minutieusement les os de l'Enigmacursor mollyborthwickae, les chercheurs ont pu constater des traits distinctifs. En particulier, son fémur présente des attaches musculaires différentes de celles des autres dinosaures connus. Initialement classé comme un Nanosaurus, l'étude a révélé des différences majeures, justifiant la création d'une nouvelle espèce.

Ce petit coureur est le plus étroitement lié au Yandusaurus hongheenis, un dinosaure de trois mètres de long découvert en Chine. Cette parenté suggère une distribution géographique potentiellement vaste de l'espèce, laissant supposer que d'autres fossiles pourraient encore être enfouis et attendent d'être découverts. Malgré son état de conservation, certaines vertèbres non fusionnées suggèrent que le spécimen n'avait pas encore atteint sa taille adulte au moment de sa mort, dont la cause demeure un mystère.

Illustration représentant l'aspect probable de l'Enigmacursor mollyborthwickae.

Crédits : Bob Nicholls

L'importance des petits pour comprendre le passé

La découverte de nouvelles espèces de dinosaures est relativement fréquente, se produisant environ une fois par semaine. Cependant, les spécimens de petite taille sont souvent négligés. L'Enigmacursor mollyborthwickae vient rappeler aux paléontologues l'importance de ces trouvailles discrètes.

Comme l'explique Susannah Maidment, « Enigmacursor montre qu'il reste encore beaucoup à découvrir... et souligne à quel point il est important de ne pas prendre les hypothèses historiques sur les dinosaures au pied de la lettre. » En se penchant sur ces plus petits habitants du Jurassique, les scientifiques enrichissent considérablement notre compréhension des écosystèmes anciens.