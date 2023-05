Le premier trimestre de l'année avait été marqué par une première baisse du nombre d'abonnés pour le service Disney+, marquant une rupture dans sa croissance.

Le deuxième trimestre n'est pas mieux avec une nouvelle perte de 4 millions d'abonnés qui amène sa base à un ensemble de 157,8 millions de clients dans le monde, contre 164 millions six mois plus tôt.

Le marché se complique alors que ses concurents Netflix comme Amazon comptent largement plus de 200 millions d'abonnés chacun. Le recul provient d'abord d'Inde et d'Asie du Sud-Est et lié au désengagement des abonnés de Disney + Hotstar qui ne dispose plus des droits de diffusion des matchs de cricket du tournoi indien, mais il touche aussi l'Amérique du Nord, avec une baisse de 1% du nombre d'abonnés.

Le streaming toujours déficitaire

Malgré tout, le chiffre d'affaires du groupe Disney s'avère meilleur que ce qu'attendaient les analystes en atteignant 21,8 milliards de dollars, soit une progression de 13%.

L'activité de streaming réduit ses pertes (-659 millions de dollars) et le revenu moyen par utilisateur progresse légèrement (7,14 dollars). La réduction des coûts reste toutefois de rigueur avec une diminution des financements de production et la disparition d'une partie du catalogue.

Nouvelle hausse de tarif à prévoir

Le patron du groupe Disney, Bob Iger, prépare l'arrivée d'une application qui regroupera les services Disney+ et Hulu (détenu majoritairement par Disney) et la hausse du prix des abonnements pourrait se poursuivre prochainement.

Une hausse des tarifs avait déjà été décidée aux Etats-Unis fin 2022, passant de 7,99 dollars à 10,99 dollars par mois, ce qui avait conduit à 300 000 résiliations dans les mois qui avaient suivi.

S'il est déjà question d'une nouvelle hausse avant la fin de l'année aux Etats-Unis, elle pourrait bien se répercuter plus tard sur les autres marchés, dont la France. L'abonnement a déjà connu une première hausse en 2021 en passant de 6,99 euros / mois à 8,99 euros / mois, son tarif actuel...mais pour combien de temps ?

Pour rappel, l'offre similaire de Netflix est désormais positionnée au-delà de 13 euros par mois. Une mise à niveau similaire est à craindre chez Disney+ à moyen terme.