Lors de son Global Tech & Data Showcase au CES, Disney a officialisé l'arrivée des vidéos verticales sur Disney+. Le déploiement est prévu plus tard cette année aux États-Unis. Il s'appuie sur les leçons tirées d'une fonctionnalité similaire avec l'application ESPN.

Quel type de contenu proposera ce nouveau format ?

Le flux ne se limitera pas à de simples bandes-annonces, mais pourra inclure une combinaison de programmes courts originaux, de clips sociaux réutilisés, ou de scènes remaniées issues de séries et de longs métrages existants.

Cette diversité de contenus est pensée pour enrichir l'offre de la plateforme principale, et afin de répondre à l'évolution des mœurs de consommation, en particulier du côté du jeune public sur mobile.

L'exemple de TikTok vient immédiatement en tête, sans oublier YouTube Shorts, les Reels d'Instagram et d'autres. Les vidéos verticales sont perçues comme des outils pour créer des habitudes quotidiennes.

De nouvelles opportunités de monétisation

L'intégration de contenus courts liés au sport ou à l'actualité dans le nouveau flux vertical pourrait également favoriser une synergie entre les différentes branches de Disney.

La stratégie publicitaire entre aussi en ligne de compte via un engagement avec les vidéos verticales qui ouvre des opportunités de monétisation.

Rappelons que Netflix a testé un flux vidéo vertical pour présenter de courts extraits de séries et de films, puis initier la lecture du contenu complet, l'ajouter à la liste de lecture ou le partager.