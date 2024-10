Avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, Apple a introduit une fonctionnalité Distraction Control pour son navigateur Safari. Le but affiché est de permettre de masquer les éléments d'une page web susceptibles de gêner sa consultation. Par exemple, des bannières de connexion, des incrustations de contenus ou les menus d'une page web.

Via le champ de recherche intelligente dans Safari et le bouton Page Menu, une option " Masquer les éléments gênants " est ainsi proposée. Les éléments à masquer sur une page web peuvent être sélectionnés. Si d'autres pages du site utilisent ces éléments de la même manière, ils sont également masqués.

Apple précise que Distraction Control ne masque pas de manière permanente les publicités ou les autres éléments qui sont fréquemment mis à jour. Par ailleurs, c'est une sélection manuelle des éléments à masquer et l'opération est réversible.

Une deuxième lettre plus musclée de l'Alliance Digitale

Dans une lettre ouverte adressée au patron d'Apple Tim Cook (PDF), Alliance Digitale - qui représente les acteurs du marketing numérique en France - et cinq associations professionnelles françaises des médias et de la publicité* demandent la suspension de la fonctionnalité Distraction Control.

La coalition française exhorte Apple à fournir une documentation technique complète sur cet outil et pour toutes les mises à jour prévues, afin de s'assurer de sa conformité avec la législation européenne. En rappelant que Safari tombe notamment sous le coup du Digital Markets Act.

Faute de réponse satisfaisante du groupe de Cupertino, la menace de mesures juridiques est brandie. Sans cette menace, une lettre ouverte similaire avait déjà été envoyée fin mai, alors que la fonctionnalité de Safari était en gestation en tant que Web Eraser. Elle était restée sans réponse d'Apple.

Les points de crispation avec Distraction Control

Pour Distraction Control, les associations s'inquiètent d'un outil permettant de faciliter la manipulation de l'information en ligne en masquant du contenu protégé par des droits d'auteur, la possibilité de masquer les plateformes de gestion du consentement pour le recueil du consentement des utilisateurs.

Une autre inquiétude exprimée est une future mise en péril du modèle économique de la publicité en ligne en masquant les publicités de manière automatique, à savoir sans action explicite de l'utilisateur.

Apple a pris quelques précautions avec Distraction Control qui n'est pas assimilé à un bloqueur de publicités et procède sans blocage proactif. La question se pose pour son évolution future...

* Apig (Alliance de la presse d'information générale), le Geste (éditeurs de contenus et de services en ligne), SRI (Syndicat des régies internet), Udecam (Union des Entreprises de conseil et d'Achat Media) et l'Union des marques.