C'est un mouvement discret mais hautement stratégique qui vient d'être repéré dans les registres commerciaux chinois. Le géant DJI a officiellement investi dans Shenzhen Zhinengpai Technology, la maison mère d'une marque bien connue des bricoleurs.

L'opération, finalisée le 18 novembre, porte sur un montant d'environ 900 000 dollars. Si la somme paraît dérisoire pour une entreprise de cette envergure, elle signale une volonté claire de diversification industrielle.

Pourquoi ce rapprochement soudain ?

La raison est avant tout géopolitique. Depuis 2020, DJI est dans le collimateur de Washington, subissant des restrictions commerciales croissantes et la menace permanente d'une interdiction totale de vente sur le sol américain.

En prenant des parts chez Elegoo, une marque qui jouit d'une excellente réputation internationale sans être ciblée par les sanctions, le fabricant de drones s'ouvre une porte de sortie. C'est une stratégie de couverture classique : investir dans des secteurs technologiques adjacents mais politiquement moins sensibles pour sécuriser ses revenus futurs.

Qui est le fabricant Elegoo ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde des "makers", Elegoo est un acteur incontournable de l'impression résine et filament grand public.

L'entreprise s'est imposée grâce à des machines fiables et abordables, comme les séries Mars ou Neptune. Ce partenariat pourrait permettre à la marque de bénéficier de l'expertise massive de son nouvel actionnaire en matière de moteurs, de capteurs et de chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi sa position face à des concurrents comme Creality ou Bambu Lab.

Quelles synergies attendre entre drones et 3D ?

Au-delà de l'aspect financier, les ponts technologiques sont nombreux. Le secteur de l'impression 3D partage beaucoup de composants avec celui des drones : moteurs pas à pas, contrôleurs électroniques, vision par ordinateur.

On peut imaginer que le savoir-faire logiciel du géant des airs pourrait considérablement améliorer l'expérience utilisateur des imprimantes, souvent jugée trop technique. De plus, cela permet à l'entreprise de drones de continuer à vendre de la haute technologie grand public sous une forme qui ne peut pas être accusée d'espionnage aérien.

Foire Aux Questions (FAQ)

DJI va-t-il arrêter de faire des drones ?

Absolument pas. Les drones restent le cœur de métier et la source principale de revenus de l'entreprise. Cet investissement est une diversification pour sécuriser l'avenir, pas un remplacement de l'activité principale.

Est-ce que les produits Elegoo vont changer de nom ?

Pour l'instant, rien n'indique un changement de marque. Elegoo conserve son identité, mais bénéficiera probablement de plus de ressources R&D grâce à l'entrée de ce nouvel actionnaire puissant.

Pourquoi les États-Unis veulent-ils bannir les drones chinois ?

Les autorités américaines craignent que les drones ne soient utilisés pour de l'espionnage ou la collecte de données sensibles au profit du gouvernement chinois, ce que le fabricant a toujours fermement démenti.