Après les drones, les caméras, l'agriculture et la sécurité, DJI s'attaque maintenant à la poussière. Le géant chinois a officialisé ce 28 octobre sa toute nouvelle gamme d'aspirateurs robots, baptisée "Romo". En transposant son savoir-faire technologique de l'aérien au domestique, DJI ne vise pas l'entrée de gamme, mais bien le segment premium, avec des promesses de navigation ultra-précises.

Quelle technologie de drone est utilisée ?

L'argument principal de DJI est sa maîtrise des capteurs. Les robots Romo sont équipés d'un arsenal hérité des drones : LiDAR à double émetteur et capteurs de vision "double fisheye" haute performance. Cette fusion de données, combinée à l'apprentissage automatique, permet au robot de créer une cartographie 3D précise.





DJI promet une détection "millimétrique" capable de reconnaître et d'éviter les obstacles domestiques les plus fins, comme un câble de 2 mm ou une carte de crédit laissée au sol. Le robot peut ainsi naviguer avec aisance sous les meubles et dans la pénombre.

La puissance d'aspiration est-elle au rendez-vous ?

Côté puissance, la gamme annonce une aspiration impressionnante de 25 000 Pa. Ce n'est pas une faute de frappe. Cette puissance, combinée à un débit d'air de 20 litres par seconde, est bien supérieure aux standards du marché. Le robot adapte automatiquement sa puissance au type de sol.

Meet DJI ROMO Series - Make a Clean Sweep

Introducing DJI ROMO Series, Flagship Robot Vacuum With Advanced Sensing



DJI ROMO Series will instantly elevate your home. It combines cutting-edge perception and electromechanical technology inspired by flagship drones. With advanced… pic.twitter.com/XcQaqV0T58 — DJI (@DJIGlobal) October 28, 2025





Il innove aussi avec des bras extensibles flexibles, capables de se déployer pour nettoyer activement dans les coins et le long des plinthes. La serpillière est aussi de la partie, avec un réservoir de 164 ml et un ajustement automatique du débit d'eau.

Quels sont les différents modèles et à quel prix ?

La gamme se compose de trois modèles : le Romo S (1 299 €), le Romo A (1 599 €) et le fleuron, le Romo P (1 899 €). Ils partagent la même base technologique mais le Romo P se distingue par un design "technopunk" transparent, montrant les composants internes, et une station de base avancée.





Cette station gère l'eau, les détergents (via cartouches propriétaires) et le vidage de la poussière. DJI annonce jusqu'à 200 jours de fonctionnement sans entretien manuel. L'ensemble de la gamme est pilotable via l'application DJI Home.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on surveiller sa maison avec le robot Romo ?

Oui, l'application DJI Home permet d'utiliser la caméra et les capteurs du robot pour une surveillance vidéo à distance du domicile. DJI précise que la transmission des données est sécurisée et chiffrée, et nécessite une authentification à deux facteurs.

Comment la station de base gère-t-elle le bruit ?

DJI affirme avoir fait un effort particulier sur l'acoustique. La station de base autonettoyante serait insonorisée afin de réduire de 80 % le bruit généré lors du cycle de collecte de la poussière.

Y a-t-il une offre de lancement ?

Oui, pour le lancement et jusqu'au 10 novembre 2025, DJI propose une remise immédiate pouvant atteindre 200 € selon le modèle (le Romo P passe à 1 699 € par exemple), ainsi qu'un kit d'accessoires de nettoyage offert, couvrant six mois d'utilisation.