On ne l'attendait pas aussi tôt et pourtant le déploiement est officiel. Nvidia lance sa technologie d'upscaling DLSS 4.5 sur l'ensemble de son parc de cartes compatibles, rendant son accès bien plus pratique grâce à une mise à jour logicielle.

Pourtant, les premiers tests révèlent une réalité contrastée. Si la qualité d'image progresse indéniablement, le coût en performances est loin d'être anodin, créant un véritable fossé entre les différentes générations de GPU.

Comment Nvidia simplifie-t-il l'accès au DLSS 4.5 ?

La principale nouveauté se trouve dans la dernière version de l’application Nvidia. Une option « Recommandé » fait son apparition dans les réglages de « Remplacement DLSS », mettant fin à la confusion des anciens préréglages. Désormais, le logiciel choisit lui-même le modèle le plus adapté en fonction du mode de performance que vous utilisez en jeu. C’est une simplification bienvenue pour la majorité des utilisateurs.

Concrètement, l'application applique le modèle L, optimisé pour le mode Ultra Performance, le modèle M pour le mode Performance, et le modèle K, hérité de la version précédente, pour tous les autres modes comme Qualité ou Équilibré. Bien que l'utilisateur puisse toujours forcer un modèle manuellement, cette automatisation rend l'activation du DLSS 4.5 plus intuitive. Nvidia précise toutefois que les nouveaux modèles L et M sont plus gourmands en ressources.

Quel est le véritable coût en performances de cette mise à jour ?

Les benchmarks indépendants sont sans appel. Alors que les cartes graphiques les plus récentes des séries RTX 40 et RTX 50 encaissent la charge avec une perte de FPS modérée, oscillant entre 4 et 10 %, le constat est bien plus sévère pour les anciennes générations. L'impact de l'activation du DLSS 4.5 est particulièrement brutal pour les possesseurs de cartes RTX 20 et RTX 30.

Les mesures réalisées en 1440p montrent des chutes de performances spectaculaires. Une RTX 3090 peut perdre jusqu'à 30 % de ses images par seconde, tandis qu'une RTX 2080 Ti s'effondre avec des baisses allant jusqu'à 54 % sur certains titres. Cette baisse ne provient pas d'une surcharge de la VRAM, mais bien d'un traitement algorithmique plus lourd, nécessaire pour atteindre la nouvelle qualité d'image promise.

Cette avancée visuelle est-elle une bonne nouvelle pour tous les joueurs ?

Le cartes graphiques RTX récentes profitent d'un rendu plus net et d'une image plus stable, mais ce gain a un prix qui n'est pas le même pour tous. Pour les propriétaires de GPU des séries 20 et 30, l'intérêt de la mise à jour est sérieusement remis en question, car la perte de fluidité risque d'annuler complètement le bénéfice visuel.

Avec cette stratégie, Nvidia pousse son innovation en avant tout en rappelant que les avancées logicielles profitent avant tout aux générations de matériel récentes. C'est un signal fort envoyé au marché : le futur du DLSS et du gaming haute performance est pensé et optimisé pour les architectures les plus modernes, incitant de fait au renouvellement du matériel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la nouveauté majeure de la Nvidia App ?

L'introduction de l'option « Recommandé » dans les paramètres DLSS. Cette fonctionnalité sélectionne automatiquement le préréglage de modèle le plus approprié (K, L ou M) en fonction du mode de performance choisi en jeu, ce qui simplifie grandement la configuration pour l'utilisateur.

Le DLSS 4.5 est-il bénéfique pour toutes les cartes RTX ?

Non, pas de la même manière. Si les cartes RTX des séries 40 et 50 gèrent bien la charge supplémentaire avec des pertes de performance minimes, les séries 20 et 30 subissent une chute de FPS très significative qui peut rendre l'expérience de jeu moins fluide.

Dois-je activer les nouveaux modèles DLSS sur une RTX 30 ?

Il est généralement conseillé de rester prudent. Les nouveaux modèles L et M étant très gourmands, il est souvent plus judicieux de rester sur le modèle K (hérité du DLSS 4) ou de ne pas forcer le remplacement via la Nvidia App pour préserver un nombre d'images par seconde confortable.