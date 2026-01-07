Un an à peine après l'avènement du DLSS 4, Nvidia pousse les curseurs encore plus loin. L'entreprise a officialisé au CES 2026 le DLSS 4.5, une mise à jour qui vise un nouveau standard pour le jeu vidéo : la très haute définition à une fluidité extrême, même avec les réglages graphiques les plus exigeants comme le path tracing. Deux innovations majeures sont au cœur de cette promesse.

Comment l'IA améliore-t-elle la qualité d'image ?

La pièce maîtresse de cette mise à jour est le nouveau modèle "Transformer" de seconde génération. Grâce à l'accélération FP8, sa puissance de calcul est tout simplement quintuplée par rapport aux versions précédentes. C'est un bond de géant pour la technologie DLSS.

Concrètement, l'intelligence artificielle bénéficie d'une bien meilleure conscience contextuelle. Elle analyse plus finement les scènes complexes pour améliorer la stabilité temporelle, comme sur des grillages, et réduire drastiquement les effets de "ghosting". Le résultat à l'écran est un rendu visuel qui gagne en netteté et en précision, avec un anti-aliasing visiblement plus efficace.

Qu'est-ce que la "Dynamic Multi Frame Generation" ?

L'autre grande nouveauté porte un nom : la Dynamic Multi Frame Generation (MFG). Alors que la version précédente se limitait à quadrupler les images, Nvidia promet avec le DLSS 4.5 de pouvoir générer jusqu'à six images pour chaque image nativement calculée par la carte graphique. Nvidia souhaite ainsi rendre la 4K à 240 Hz véritablement accessible.

Cette fonctionnalité devient également "dynamique". L'algorithme s'adapte en temps réel au taux de rafraîchissement de votre moniteur pour viser une fluidité optimale sans le moindre effort de configuration. Sur un jeu comme Black Myth: Wukong, l'entreprise a montré un gain spectaculaire, passant de 184 à 246 FPS sur une RTX 5080. La grande question de la latence induite par une telle multiplication d'images reste cependant en suspens.

Qui pourra profiter de cette nouvelle technologie ?

La bonne nouvelle, c'est que le modèle Transformer de seconde génération est disponible pour toutes les cartes graphiques RTX. Il peut être activé via la Nvidia App sur un catalogue de plus de 400 jeux compatibles, permettant à de nombreux joueurs de bénéficier d'une meilleure qualité d'image grâce à cette IA améliorée.

Cependant, il y a un mais. La génération d'images dynamique 6x, l'atout performance majeur de cette version, sera une exclusivité des cartes de la série RTX 50. Son déploiement est attendu pour le printemps 2026, réservant ainsi le plein potentiel du DLSS 4.5 aux détenteurs du matériel de nouvelle génération.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le DLSS exactement ?

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) est une technologie développée par Nvidia qui utilise l'intelligence artificielle pour augmenter les performances de jeu (le nombre d'images par seconde) tout en améliorant, voire en créant, une qualité d'image supérieure à un rendu natif.

Quand le DLSS 4.5 sera-t-il disponible pour tous ?

La disponibilité est en deux temps. L'amélioration de la qualité d'image (Super Resolution via le modèle Transformer V2) est déjà accessible pour toutes les cartes RTX via la Nvidia App. En revanche, la génération d'images dynamique 6x, qui offre le plus gros gain de fluidité, arrivera au printemps 2026 et sera exclusive à la série de cartes graphiques RTX 50.