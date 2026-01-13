Le CES 2026 a sonné le glas des espoirs pour de nombreux joueurs. Alors que tout le monde attendait des nouvelles, NVIDIA a brillé par son silence sur le front du gaming. La confirmation est tombée peu après : le lancement des GeForce RTX 50 SUPER est non seulement reporté, mais son existence même est désormais en suspens.

Une décision radicale qui s'explique par un virage stratégique majeur.

Pourquoi un tel revirement de situation ?

La réponse tient en deux lettres : IA. L'intelligence artificielle est devenue la vache à lait de NVIDIA, et de très loin. Les GPU dédiés au calcul intensif sont vendus à prix d'or et s'arrachent, monopolisant l'essentiel des capacités de production. Le gaming, autrefois cœur de métier, ne représenterait plus qu'une infime partie du chiffre d'affaires.

À cette priorité s'ajoute une conjoncture défavorable. Le prix des modules de mémoire, comme la GDDR7, connaît une flambée. Produire des cartes grand public dans ce contexte devient moins rentable. Pour la firme au caméléon, le calcul est vite fait : pourquoi s'encombrer d'un marché complexe quand l'or coule à flots ailleurs ?

Quelles étaient les promesses des RTX 50 SUPER ?

Il ne fallait pas s'attendre à une révolution, mais à une évolution bienvenue. Les RTX 50 SUPER devaient être un "refresh" de la gamme existante. L'idée était de renforcer l'offre face à la concurrence, notamment en améliorant le ratio performances/prix.

Concrètement, ces cartes devaient embarquer des puces mémoire GDDR7 plus véloces et bénéficier d'un tri plus efficace des puces graphiques. Un léger gain de fréquence, sans augmenter la consommation, pour creuser l'écart avec les Radeon RX 9000 sur des segments de marché stratégiques.

Quel avenir pour les joueurs et le marché ?

Pour l'instant, NVIDIA se sent en position de force. Avec plus de 90 % de parts de marché, le géant vert estime que son avance logicielle, notamment avec le DLSS 4.5, est un rempart suffisant contre AMD. La série RTX 50 actuelle est jugée assez performante pour dominer le marché pendant encore de longs mois.

Mais ce statu quo pourrait ne pas durer. Si les RTX 50 SUPER sont définitivement enterrées, NVIDIA pourrait passer directement à la génération RTX 60, attendue fin 2027. Ce délai laisse une opportunité en or pour AMD de frapper un grand coup avec sa prochaine architecture, RDNA 5, et de rebattre les cartes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les cartes NVIDIA RTX 50 SUPER sont-elles définitivement annulées ?

Officiellement, elles sont reportées à une date indéterminée. Cependant, plusieurs sources industrielles confirment que l'annulation est une option très sérieuse si la demande en GPU pour l'IA et les coûts de la mémoire ne baissent pas.

Pourquoi NVIDIA semble-t-il délaisser le marché du jeu vidéo ?

NVIDIA ne délaisse pas le gaming, mais le priorise différemment. Le secteur de l'intelligence artificielle est exponentiellement plus rentable et absorbe la quasi-totalité des ressources de production, rendant le marché grand public secondaire d'un point de vue stratégique et financier.

Quelle est la prochaine sortie majeure de cartes graphiques chez NVIDIA ?

Si la gamme SUPER est abandonnée, tous les regards se tourneront vers la prochaine génération d'architecture, les GeForce RTX 60. Celles-ci ne sont toutefois pas attendues avant la fin de l'année 2027 au plus tôt.