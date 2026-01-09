Depuis près d'une décennie, le Dolby Vision s'est imposé comme une référence incontournable du format HDR (High Dynamic Range), en proposant une amélioration de l'image grâce à des métadonnées dynamiques ajustées scène par scène.

Son successeur, le Dolby Vision 2, ambitionne de repousser ces limites en s'appuyant davantage sur les capacités des téléviseurs modernes, notamment leur puissance de traitement et leurs capteurs intégrés, pour offrir une expérience plus fidèle à la vision des créateurs.

Qu'est-ce que Dolby Vision 2 apporte réellement ?

La principale nouveauté de Dolby Vision 2 réside dans ce que l'entreprise nomme la "Content Intelligence". Cette technologie vise à optimiser l'image de manière plus fine en fonction du contenu affiché et de l'environnement de visionnage.

Elle répond directement à une critique récurrente de la première version : des scènes jugées parfois trop sombres. Grâce à une fonction baptisée "Precision Black", le système améliore la lisibilité dans les zones obscures sans dénaturer l'intention artistique originale.

En complément, la fonctionnalité "Light Sense" utilise le capteur de lumière ambiante du téléviseur pour ajuster la saturation et le contraste en temps réel, garantissant un rendu optimal que la pièce soit baignée de soleil ou plongée dans l'obscurité.

Enfin, un outil de gestion du mouvement, "Authentic Motion", permet aux réalisateurs de contrôler le niveau de fluidification image par image, afin d'éliminer les saccades indésirables sans tomber dans le fameux effet soap opera.

Une adoption à deux vitesses : les pionniers et les absents de marque

Lors du CES 2026, trois fabricants majeurs ont officiellement annoncé leur soutien. Hisense, TCL et TP Vision (Philips) intégreront le Dolby Vision 2 dans leurs gammes de téléviseurs Mini-LED et OLED prévues pour 2026, certains modèles bénéficiant de la mise à jour via un simple firmware OTA (Over-The-Air). Ces annonces confirment l'arrivée imminente de téléviseurs compatibles sur le marché.

Le véritable coup de théâtre vient cependant de l'absence de LG. Historiquement l'un des plus fervents défenseurs du Dolby Vision, le constructeur sud-coréen a confirmé n'avoir "aucun projet de supporter Dolby Vision 2 en 2026".

Cette décision est d'autant plus surprenante qu'elle concerne ses fleurons OLED comme les séries C6 et G6. De leur côté, Samsung reste fidèle à son format concurrent, le HDR10+ Advanced, tandis que Sony et Panasonic n'ont pas encore dévoilé leurs gammes complètes pour l'année.

Au-delà des écrans : les défis d'un écosystème complet

Pour que le Dolby Vision 2 s'impose, le soutien des fabricants de téléviseurs n'est qu'une pièce du puzzle. L'écosystème doit être complet, ce qui implique l'adhésion des créateurs de contenu, des services de streaming et même des fabricants de puces.

Sur ce point, Dolby a marqué des points en annonçant un partenariat avec Peacock, qui devient la première plateforme à s'engager sur la diffusion de contenus, notamment sportifs, dans ce nouveau format.

L'autre enjeu est matériel. Le traitement des algorithmes de Dolby Vision 2 nécessite des processeurs spécifiques, le MediaTek Pentonic 800 étant pour l'instant la seule puce officiellement compatible.

Le succès de cette nouvelle norme dépendra donc de sa capacité à convaincre l'ensemble de la chaîne de production et de diffusion d'investir. Le chemin est tracé, mais l'évolution du marché et les choix stratégiques des géants du secteur, à l'image de LG, dicteront le rythme de son adoption.