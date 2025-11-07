Quelques semaines après le dévoilement du Dolby Vision 2 à l'IFA, Samsung répond avec vigueur. Le principal acteur mondial dans le domaine des téléviseurs, qui s'oppose résolument à l'utilisation de la technologie de son rival Dolby, dévoile le HDR10+ Advanced.

C'est une importante révision de son standard interne, open source, qui promet une notable amélioration esthétique grâce à l'utilisation intensifiée de l'intelligence artificielle.

Quels sont les engagements précis du HDR10+ Advanced ?

Le HDR10+ Advanced n'est pas juste une version améliorée, c'est une révision conçue pour les écrans du futur. La finalité principale ? L'objectif est de gérer des niveaux de luminosité beaucoup plus élevés, ciblant 4000 à 5000 nits pour les futures surfaces.





En utilisant la fonction « HDR10+ Bright » et des algorithmes d'intelligence artificielle, cette technologie évalue l'image par zones (cartographie tonale locale) pour rehausser considérablement les contrastes et la profondeur des couleurs, tout en englobant l'espace colorimétrique BT.2020. Samsung s'engage à fournir davantage de détails dans les ombres et les hautes lumières, ajustant même l'affichage en fonction de la luminosité ambiante de la pièce.

Est-ce finalement la conclusion de « l'effet soap opera » ?

C'est le problème de friction principal que Samsung et Dolby cherchent tous deux à résoudre. Cet « effet soap opera » (ou lissage de mouvement), qui transforme les films en une qualité de documentaire médiocre en activant la compensation de mouvement, est le cauchemar des metteurs en scène. L'Advanced HDR10+ a introduit la fonctionnalité « Intelligent Motion Smoothing ».





Le concept est le suivant : restituer le pouvoir aux créateurs. Ils auront la possibilité de déterminer, scène par scène, le degré de fluidité désiré, garantissant une représentation sportive fluide tout en maintenant le caractère cinématographique (24 images/seconde) d'un long métrage, à l'instar de ce que propose Dolby avec sa fonctionnalité « Authentic Motion ».

Quand cette technologie sera-t-elle mise à disposition et pour qui est-elle destinée ?

Sur le papier, la technologie est impressionnante, mais il faudra faire preuve de patience. Samsung a exposé des démonstrations encourageantes en Corée du Sud, illustrant des améliorations significatives en luminosité et en fluidité comparées à la version actuelle du HDR10+.





Toutefois, la norme est encore en cours de développement. Au CES 2026 à Las Vegas, le HDR10+ Advanced devrait être terminé et présenté de manière plus approfondie. Concernant l'adoption, Samsung a déclaré que ses gammes 2024/2025 pourraient être rétro-compatibles. Cependant, le véritable défi sera de persuader les créateurs et les plateformes de streaming (Prime Video est déjà un partenaire) à en faire une adoption à grande échelle.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Le HDR10+ Advanced est-il compatible avec Dolby Vision ?

Non, pas du tout. HDR10 et HDR10+ sont deux formats propriétaires et concurrentiels (bien que le HDR10+ soit open source, il est promu par Samsung). Samsung demeure le seul grand constructeur qui n'offre pas Dolby Vision, privilégiant son écosystème open source, à l'opposé de la licence payante requise par Dolby.

Quels sont les changements majeurs ?

Le HDR10+ Advanced se construit autour de plusieurs piliers clés, parmi lesquels :

HDR10+ Bright : Une amélioration de la luminosité et des couleurs basée sur l'intelligence artificielle destinée aux luminances très élevées.

: Une amélioration de la luminosité et des couleurs basée sur l'intelligence artificielle destinée aux luminances très élevées. Mapping tonal local : Une gestion précise des différentes régions de l'image afin d'optimiser les détails et la profondeur.

: Une gestion précise des différentes régions de l'image afin d'optimiser les détails et la profondeur. Smoothing Intelligent : La maîtrise de la fluidité (l'effet « soap opera ») est restaurée entre les mains des producteurs de contenu.

: La maîtrise de la fluidité (l'effet « soap opera ») est restaurée entre les mains des producteurs de contenu. HDR10+ Gaming Intelligent : Une mise à jour dynamique du tone mapping pour le cloud gaming, selon les conditions d'éclairage environnantes.

Mon téléviseur actuel sera-t-il compatible avec cela ?

S'il n'est pas très actuel, il est peu probable. Samsung a mentionné une éventuelle rétro-compatibilité pour ses gammes premium de 2024 et 2025, mais rien n'est encore assuré. Chaque marque partenaire du HDR10+ devra communiquer sa propre stratégie de compatibilité. Le format pourra être visionné en streaming, sur OTT et sur les futurs disques Blu-ray 4K.