Climatosceptique de la première heure, Donald Trump a commencé à désengager les Etats-Unis des processus internationaux de protection du climat et détricote les mesures prises par ses prédécesseurs.

Dès son investiture, il avait annoncé vouloir supprimer les aides fédérales à l'achat de voitures électriques et supprimer un certain nombre de dispositifs visant à faciliter leur adoption. Il entendait remettre la voiture thermique au centre du jeu en réfutant les conséquences sur le changement climatique.

Casser l'interdiction californienne du thermique d'ici 2035

Les tensions sociales apparues en Californie du fait de sa volonté d'expulser manu militari les personnes en situation irrégulière et l'opposition franche avec le gouverneur (démocrate) Gavin Newsom sont l'occasion de porter une nouvelle estocade.

Il a signé ce jeudi 12 juin une nouvelle résolution visant à annuler la fin programmée des ventes de voitures thermiques en Californie d'ici 2035. L'Etat fédéral a toujours été en pointe sur les efforts environnementaux et les voitures électriques, tout ce que déteste Trump.

Ce dernier assure qu'il est en train de "sauver l'industrie automobile américaine de la destruction", ce qui passe aussi par l'établissement de droits de douane de 25% sur les véhicules importés.

Un bras de fer symbolique avec la Californie

Donald Trump ne se dit pas opposé aux véhicules électriques mais il entend laisser le choix aux consommateurs qui préféreraient du reste les motorisations thermiques et voit donc d'un mauvais oeil l'obligation formulée par la Californie d'interdire les ventes de véhicules thermiques à partir de 2035.

L'Etat fédéral conteste évidemment les résolutions de Donald Trump et va les attaquer en justice, dénonçant un choix irresponsable et illégal qui "compromet nos vies, notre économie et notre environnement", selon les termes du procureur général californien Rob Bonta.

Des arguments qui laisseront sans doute de marbre Donald Trump qui a déjà démantelé l'EPA, l'agence environnnementale américaine, et les agences engagées jusqu'ici dans l'observation de la Terre et des changements climatiques.