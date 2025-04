L'ACEA, association des constructeurs automobiles européens, fait le bilan des ventes de voitures neuves en sur le premier trimestre de l'année et observe un recul général de 1,9% par rapport à l'an dernier mais en voie de stabilisation sur le mois de mars.

Les ventes de véhicules électriques ont représenté 15,2% du total de ce volume sur le premier trimestre, en progression par rapport aux 12% constatés à la même période l'an dernier mais toujours loin de ce qu'elles devraient être au regard des échéances prévues en matière de décarbonation des transports.

Le marché lui-même est en croisssance avec 412 997 véhicules neufs écoulés, soit une amélioration de 24% par rapport à l'an dernier. Elle est portée par les marchés allemand, belge et néerlandais, tandis que la France les boude franchement avec un recul de 6,6%.

Des ventes électriques en hausse, Tesla en berne

Si le segment est en croissance, cela ne profite pas du tout à Tesla dont les ventes en Europe ont chuté de 36% au mois de mars. Le manque de nouveautés dans la gamme et les actions controversées du dirigeant Elon Musk ont cassé la dynamique et conduisent à un recul des ventes de 45% depuis le début de l'année : 36 000 véhicules écoulés contre 65 800 à la même période l'an dernier.

L'annonce par Elon Musk de son retrait en mai du DOGE pour mieux se concentrer sur la destinée de Tesla suffira-t-elle à relancer les ventes ? Pas sûr tant l'image de marque a souffert ces derniers mois.

En Europe, les ventes de véhicules hybrides continuent de progresser à bon rythme (+20,7%) et l'Hexagone a été le marché européen le plus dynamique en affichant une croissance des ventes de 47,5%.

L'hybride non rechargeable, choix préféré des Européens

Les véhicules hybrides non rechargeables sont désormais majoritaires dans les ventes européennes avec une part de marché de 35,5%, ne laissant plus que 28,7% de présence pour l'essence, tandis que le diesel est franchement sous les 10% de présence parmi les véhicules neufs écoulés.

Parts de marché des différents segments au premier trimestre (source : ACEA)

Les ventes de véhicules essence et diesel ont reculé de 20,7% et 25,5% respectivement durant le premier trimestre mais l'ACEA continue d'affirmer qu'il existe "un fossé persistant entre les objectifs ambitieux de décarbonation et la réalité d'une adoption plus lente que prévu par les consommateurs".

Il faudrait aller plus vite mais le contexte n'est pas vraiment favorable entre hausse des tarifs douaniers qui auront des conséquences sur les prix toujours élevés de l'électrique, baisse des aides d'Etat et mécanismes incitant à l'achat et rediscussion des calendriers, notamment celui de 2035 qui doit conduire à l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs.