Le constructeur automobile Dongfeng a officiellement mis sur le marché le premier véhicule de grande consommation qui n'utilise plus le système de positionnement mondial américain, mieux connu sous le nom de GPS.

Le SUV électrique, baptisé Sky EV01, s'appuie uniquement sur l'alternative chinoise, le système de navigation par satellite BeiDou, pour guider ses conducteurs. C'est une première qui illustre la volonté de la Chine de bâtir une défense solide pour la sécurité des informations de ses véhicules, en partant du niveau technologique le plus fondamental.

Qu'est-ce que le système BeiDou et en quoi se distingue-t-il ?

Le BeiDou Navigation Satellite System (BDS) est la réponse de la Chine au GPS américain. Initié au début des années 2000 avec le lancement d'un premier satellite, le système est aujourd'hui pleinement opérationnel et dispose même d'une constellation plus large que son concurrent, avec 35 satellites actifs contre 31 pour le GPS.

Cette supériorité numérique lui confère une couverture de signal particulièrement robuste et un positionnement précis, notamment dans la région Asie-Pacifique.

Mais la véritable distinction de BeiDou réside dans sa capacité de communication bidirectionnelle. Contrairement au GPS, qui se contente d'envoyer des signaux vers des terminaux au sol, le système chinois permet également la réception de signaux.

Cette fonctionnalité s'avère cruciale dans les situations d'urgence ou dans les zones reculées, garantissant une communication et un suivi fiables même là où la couverture traditionnelle est faible.

Le Sky EV01, un porte-étendard accessible à tous

Loin d'être un modèle de luxe réservé à une élite, le Dongfeng Sky EV01 est un SUV électrique de milieu de gamme. Proposé en Chine à un prix de départ équivalent à seulement 16 700 dollars (environ 120 000 yuans), il rend cette avancée technologique accessible au plus grand nombre.

Lancé initialement en 2023, ce véhicule aux dimensions généreuses offre des performances respectables, avec des accélérations de 0 à 100 km/h réalisées en 6,9 à 8,6 secondes selon la configuration moteur.

Le SUV est disponible en deux versions de puissance, développant 120 kW (161 ch) ou 160 kW (215 ch), et propose des autonomies électriques (cycle CLTC) de 445 km et 520 km.

Dongfeng prouve ainsi que l'intégration d'une technologie souveraine n'est pas synonyme de compromis sur les prestations ou le prix, mais s'inscrit dans une stratégie de démocratisation.

Un enjeu de souveraineté et de sécurité des données

L'intégration exclusive du système BeiDou dans le Sky EV01 répond à un impératif de sécurité nationale. Dongfeng affirme que cette approche garantit une confidentialité de bout en bout pour l'utilisateur, de la puce de positionnement à l'ordinateur de bord.

Des données aussi sensibles que la destination ou la localisation du véhicule sont désormais stockées localement, sans dépendre d'un système de navigation étranger, et plus particulièrement américain.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie BeiDou+ plus large du constructeur, visant à créer un espace mobile fiable, contrôlable et sûr. En résistant aux risques potentiels liés aux systèmes externes, la Chine fait passer ses véhicules intelligents d'une simple « intégration fonctionnelle » à une nouvelle ère de « sécurité et d'autonomie ».

L'adoption de BeiDou est d'ailleurs massive dans le pays, avec plus de 480 millions de véhicules déjà équipés et une compatibilité native sur la plupart des smartphones.