Huawei vient de lancer le Mate 70 Air. C'est la réponse la plus directe du géant chinois à l'iPhone Air d'Apple. En adoptant le même nom "Air", Huawei ne cache pas ses intentions.

Le marché des téléphones ultra-fins, initié par Apple cet automne avec sa génération iPhone 17, voit arriver un nouveau concurrent très sérieux. Le Mate 70 Air est certes plus épais (6.6mm) que l'iPhone, mais il est aussi beaucoup, beaucoup moins cher : 4199 yuans, soit 600€. Contre 1200€ pour l'iPhone.

Que contient ce Mate 70 Air ?

C'est là que Huawei frappe très fort. Le Mate 70 Air est peut-être 1mm plus épais que l'iPhone Air, et 30% plus lourd. Mais il ne fait aucun sacrifice sur les specs.

Il embarque une batterie gigantesque de 6500mAh, là où Apple et Samsung ont déçu. C'est près du double de l'autonomie promise par l'iPhone Air (Huawei annonce 50 heures). Il est aussi équipé d'une charge rapide 66W. L'écran est un grand AMOLED 7 pouces (120Hz).

Et côté photo, tient-il la route ?

Oui. C'est l'autre point fort. Alors que la finesse impose souvent des compromis drastiques, le Mate 70 Air propose quatre caméras arrière.

On trouve un capteur principal de 50MP (avec OIS), un téléobjectif RYYB de 12MP (zoom 3x, OIS), un ultra-grand-angle de 8MP, et un capteur couleur de 1.5MP dédié à la basse lumière. La caméra avant est un simple poinçon. C'est plus que le Motorola Edge 70, un autre concurrent direct.

Quelle est la stratégie de Huawei ?

Huawei, ancien leader en Chine, affronte Apple de manière plus frontale. Xiaomi a déjà avancé ses lancements pour coller à Apple. Huawei, lui, cible le segment "design" de l'iPhone Air.

En proposant un téléphone "sans sacrifice", Huawei se moque ouvertement des choix d'Apple et de Samsung. Le message est clair : la finesse ne doit pas justifier une batterie ridicule. La pression monte d'un cran pour la seconde génération d'appareils "Air" chez les concurrents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Mate 70 Air sera-t-il vendu en France ?

Pour l'instant, le téléphone est une exclusivité chinoise. Il est en précommande sur la boutique en ligne de Huawei en Chine, avec des livraisons prévues dès le 11 novembre.

Quelles sont les autres specs ?

Le téléphone tourne sous HarmonyOS 5.1. Il propose deux processeurs Kirin (9020A ou 9020B selon la RAM, 12 ou 16GB). Il intègre le Wi-Fi 7, un capteur d'empreinte latéral, la communication satellite Beidou et une résistance à l'eau IP68/IP69.