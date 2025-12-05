L'équipementier Hubei Hantek Equipment Manufacturing Co. a présenté une véritable première mondiale : un cadre de véhicule entièrement en aluminium, moulé d'une seule pièce par basse pression.

Dévoilée le 2 décembre 2025, cette structure équipe le nouveau SUV haut de gamme de BYD, le Yangwang U8L. Cette technologie repousse les limites de la fabrication de composants à parois minces et ultra-larges, un domaine jusqu'ici semé d'embûches techniques.

Comment ce châssis monobloc est-il fabriqué ?

La réussite de Hantek repose sur la maîtrise de défis techniques considérables. Le procédé de moulage basse pression permet de créer une pièce unique d'une surface projetée de 4,2 mètres carrés. Le résultat est un cadre aluminium qui élimine le besoin d'assemblages complexes, longs et coûteux.

La principale complexité résidait dans la variation d'épaisseur extrême, allant de seulement 4 millimètres à 50 millimètres au sein de la même pièce. Contrôler le remplissage du métal en fusion et assurer une solidification graduelle et homogène sur des sections aussi différentes était un obstacle que personne n'avait encore franchi à cette échelle.

Quels sont les avantages par rapport aux méthodes traditionnelles ?

Jusqu'à présent, les cadres automobiles en aluminium étaient assemblés à partir de dizaines de composants distincts. Ces pièces devaient être jointes par des techniques de soudage ou de rivetage, des processus qui non seulement alourdissent la production mais créent également des points faibles structurels inhérents aux jonctions.

La conception intégrée du châssis Hantek améliore de façon spectaculaire la rigidité structurelle globale et la résistance à la torsion du véhicule. L'alliage d'aluminium spécifiquement développé, combiné à un traitement thermique précis, offre un équilibre optimal entre solidité, robustesse et résistance à la fatigue, ce qui se traduit par une meilleure protection en cas de collision.

Quel est le véhicule qui inaugure cette technologie ?

C'est le Yangwang U8L, un SUV de luxe lancé par BYD, qui a l'honneur d'inaugurer cette innovation. Vendu à 1,28 million de yuans (environ 181 200 dollars), ce véhicule se positionne comme une véritable vitrine technologique pour la marque chinoise.

Construit sur la plateforme e4, il est propulsé par quatre moteurs électriques développant une puissance combinée de 1180 chevaux. Il intègre également le système d'aide à la conduite "God's Eye" de BYD, s'appuyant sur des lidars, radars et capteurs infrarouges. Son positionnement premium justifie pleinement l'adoption d'une technologie de châssis aussi avancée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie de moulage basse pression ?

Il s'agit d'un procédé de fonderie où le métal liquide est injecté lentement et sous faible pression dans un moule. Cette méthode permet de créer des pièces très complexes et de grande taille avec une excellente finition de surface et des propriétés mécaniques supérieures, idéales pour des structures critiques comme un châssis.

Quels autres constructeurs travaillent avec Hantek ?

Hantek a déjà établi des partenariats stratégiques avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan, aussi bien en Chine qu'à l'international. Parmi eux figurent Nio, Faw Hongqi et Dongfeng Lantu, en plus de sa collaboration étroite avec BYD.

Quel est l'impact de cette innovation sur le secteur automobile ?

Cette avancée pourrait redéfinir la conception et la production des châssis pour les grands véhicules. En offrant des gains de performance, de sécurité et une simplification notable des chaînes d'assemblage, elle pourrait influencer durablement les standards de fabrication de l'industrie automobile mondiale.