Un drame familial d'une violence inouïe secoue la petite ville de Duncannon, en Pennsylvanie. Le 13 janvier 2026, un garçon de 11 ans est accusé d'avoir abattu son père adoptif, Douglas Dietz, âgé de 42 ans. La raison ? Une simple dispute autour d'un jeu vidéo, confisqué à l'heure du coucher, le soir même de son anniversaire.

Quel a été l'élément déclencheur du drame ?

Tout avait pourtant bien commencé. Le jeune garçon a décrit aux enquêteurs une belle journée d'anniversaire passée avec ses parents adoptifs. Le point de rupture est survenu le soir, lorsque son père lui a demandé d'aller se coucher et lui a retiré sa console.

Pris d'une intense colère, il n'a pas supporté cette décision parentale. Cet acte de frustration a été le catalyseur d'une série d'événements qui ont conduit à une issue fatale et incompréhensible.

Comment l'irréparable a-t-il été commis ?

Persuadé que sa Nintendo Switch était cachée dans le coffre-fort de son père, l'enfant a trouvé la clé et l'a ouvert. Mais à la place de l'objet convoité, il y a découvert une arme à feu, un pistolet.

Selon ses propres aveux aux enquêteurs, il a alors chargé l'arme, s'est approché du lit parental et a tiré sur son père qui dormait. Un geste dont il a affirmé ne pas avoir mesuré les conséquences mortelles, un acte impulsif aux répercussions dévastatrices.

Quelle a été la réaction de la famille et de l'enfant ?

La mère, Jillian Dietz, a été réveillée en pleine nuit par une forte détonation et une odeur de brûlé. C'est en tentant de réveiller son mari qu'elle a découvert l'horreur : il saignait abondamment. Son fils serait alors entré en criant : "Papa est mort".

Adopté en 2018, l'enfant a rapidement exprimé des remords poignants aux enquêteurs, déclarant : "J'ai tué mon père. Je me déteste." Il a été inculpé d'homicide et placé en détention provisoire en attendant une audience préliminaire fixée au 22 janvier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les charges retenues contre le garçon ?

Il a été inculpé d'homicide (les sources varient entre volontaire et involontaire) et a été immédiatement placé en détention provisoire dans un établissement pour mineurs, en attente de sa comparution devant la justice le 22 janvier 2026.

Quel était le contexte familial particulier ?

Le garçon avait été adopté par le couple en 2018. Le drame s'est déroulé le jour même de son onzième anniversaire, transformant une journée de célébration en une tragédie absolue.