Au Japon, le roi du jeu vidéo reste invariablement Nintendo, et l'année 2025 n'a fait que cimenter cette réalité. Pour la vingt-et-unième année consécutive, la firme de Kyoto a non seulement dominé les classements, mais a provoqué un véritable coup d'accélérateur pour l'ensemble du marché domestique, qui passe de 301 à plus de 418 milliards de yens en un an.

La cause principale : un lancement de console qui a dépassé toutes les attentes.

Quel est l'impact réel du lancement de la Switch 2 ?

L'arrivée de la Switch 2 à la mi-2025 a été un véritable raz-de-marée. Avec 3,78 millions de machines écoulées sur l'année civile, elle établit un record total : jamais une console ne s’était vendue aussi vite sur le sol nippon. Ce succès fulgurant confirme la capacité unique de Nintendo à transformer chaque transition en événement populaire, bien au-delà du cercle des joueurs avertis. À elle seule, la nouvelle console représente plus de la moitié de toutes les machines de salon vendues en 2025.

Le plus impressionnant est que ce succès ne cannibalise pas son aînée. La première Switch continue en effet de très bien se vendre, avec plus de 1,5 million d’unités supplémentaires sur l'année. Cette performance s'explique aussi par une stratégie tarifaire agressive, le prix de la nouvelle console ayant été adapté au pouvoir d'achat local pour maximiser son adoption.

Pourquoi Sony et sa PlayStation 5 s'effondrent-ils ?

Face à cette déferlante, la concurrence est quasi inexistante. La PlayStation 5, bien que deuxième console la plus vendue, accuse une chute sévère. Ses ventes au Japon ont reculé de 60 % en un an, passant de 1,4 million d'unités en 2024 à moins de 900 000 en 2025. Le pic de 2023, largement alimenté par la fin des pénuries, semble bien loin, et la machine de Sony entre dans une phase de déclin structurel sur son propre territoire.

Ce recul s'explique par plusieurs facteurs, dont une décision commerciale majeure : en 2024, Sony a augmenté le prix de la PS5 de 20 % dans l'archipel. Cette hausse, combinée au dynamisme de son concurrent, a créé une trajectoire inverse. Quant à Microsoft, sa présence reste anecdotique avec à peine 30 000 Xbox Series écoulées sur l'année, confirmant son incapacité à percer ce marché si particulier.

Comment Nintendo assoit-il sa domination sur les jeux ?

L'hégémonie de Nintendo ne se limite pas au matériel. Côté jeux, le constat est sans appel : neuf des dix meilleures ventes physiques de l'année 2025 sont des titres développés ou édités par la firme, que ce soit sur Switch ou Switch 2. Cette mainmise est une constante depuis plus de deux décennies, et le phénomène de l'année s'appelle Mario Kart World.

Avec 2,66 millions d’exemplaires physiques écoulés, le jeu est le plus gros succès console au Japon depuis les mastodontes de 2022. À titre de comparaison, le titre le plus vendu en 2024 atteignait à peine le million d'unités. Cet écart illustre parfaitement le changement d’échelle opéré par la nouvelle console dès sa première année, laissant très peu de place aux éditeurs tiers dans le top des ventes.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Switch 2 est-elle un succès uniquement au Japon ?

Si son succès au Japon est historique, la situation est plus nuancée à l'international. Les sources indiquent par exemple que les ventes de la console ont connu un ralentissement en France pendant la période de Noël. Cependant, la performance sur son marché domestique est si forte qu'elle suffit à assurer un bilan extrêmement positif pour la firme de Kyoto.

Quels sont les chiffres clés de la performance de Nintendo en 2025 ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 3,78 millions de Switch 2 vendues, 1,5 million de Switch (modèle original) vendues, 9 des 10 jeux les plus vendus, et un marché global japonais en croissance de près de 40 % grâce à cet élan. Le jeu phare, Mario Kart World, a atteint 2,66 millions de ventes physiques.

La Xbox a-t-elle une chance au Japon ?

Absolument pas. Avec environ 30 000 unités vendues en 2025, soit une moyenne de 2 500 par mois, la console de Microsoft ne représente aucune menace pour ses concurrents sur ce territoire. Le marché japonais reste historiquement et culturellement très difficile d'accès pour la marque américaine.