Sony orchestre un début d'année 2026 en deux temps pour les abonnés de son service par abonnement. Tandis que le mois de janvier est marqué par une vague de titres de premier plan, le mois de février s'annonce déjà comme une période de départs, obligeant les joueurs à prioriser leurs sessions de jeu. Une valse des catalogues qui rythme la vie du service.

Quels sont les grands jeux qui débarquent en janvier 2026 ?

Depuis le 20 janvier, le catalogue PS Plus Extra et Premium s'est enrichit d'une sélection particulièrement robuste. Sony a frappé fort avec l'intégration de Resident Evil Village, le huitième opus de la célèbre franchise d'horreur de Capcom. Dans ce titre, les joueurs retrouvent un Ethan Winters plongé dans un village d'Europe de l'Est aussi terrifiant que fascinant.

À ses côtés, Like a Dragon: Infinite Wealth propose une épopée criminelle dépaysante, transportant les joueurs des ruelles de Tokyo aux plages d'Honolulu. Le catalogue est complété par des expériences variées comme Expeditions: A MudRunner Game pour les amateurs de simulation tout-terrain, et l'angoissant A Quiet Place: The Road Ahead, qui transpose l'univers du film en une expérience de survie intense.

Quels titres importants quittent le service en février ?

Mais cette abondance a une contrepartie. Une première liste de jeux quittera le service dès le 17 février 2026, marquant une perte notable pour le catalogue. Parmi les titres concernés, on retrouve des expériences très appréciées qui couvrent un large éventail de genres, obligeant les joueurs à boucler leurs parties.

Le départ le plus commenté est sans doute celui de Cult of the Lamb, ce mélange unique de roguelike et de gestion de secte. D'autres jeux de qualité comme l'action-RPG cyberpunk The Ascent, l'aventure poétique Spirit of the North ou encore le titre de catch WWE 2K25 devront également être terminés avant cette date butoir. Il est donc temps de lancer une dernière partie.

Comment cette rotation impacte-t-elle les abonnés ?

Cette dynamique de renouvellement constant est le cœur du modèle PlayStation Plus. Elle vise à maintenir l'intérêt des joueurs en offrant régulièrement de la nouveauté. Cependant, elle crée aussi une forme d'urgence et peut générer de la frustration, notamment lorsque des titres populaires sont retirés avant que tout le monde ait eu le temps de les explorer.

Cette frustration semble particulièrement palpable chez les abonnés du palier Premium. Ces derniers soulignent un déséquilibre récurrent : les ajouts de jeux classiques, pourtant un argument de vente de cette formule, sont souvent jugés insuffisants pour compenser les pertes. L'équilibre entre les ajouts et les retraits reste un défi majeur pour Sony afin de satisfaire l'ensemble de sa communauté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les jeux phares ajoutés en janvier 2026 ?

Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, et Expeditions: A MudRunner Game sont les principales têtes d'affiche qui rejoignent le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium dès le 20 janvier.

Jusqu'à quand peut-on jouer aux jeux qui quittent le service en février ?

Les jeux comme Cult of the Lamb ou The Ascent devraient être retirés du catalogue au plus tard le 17 février 2026. Il est conseillé de consulter la section "Dernière chance de jouer" sur le PlayStation Store pour les mises à jour.

Les jeux ajoutés sont-ils disponibles sur PS4 et PS5 ?

Oui, la plupart des nouveaux titres majeurs, comme Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth, sont disponibles sur les deux générations de consoles, permettant à un large public d'en profiter.