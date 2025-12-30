Le géant chinois de l'électronique grand public, Dreame Technology, surtout connu pour ses aspirateurs performants, a confirmé son ambition de bousculer le secteur automobile de luxe.

L'entreprise a dévoilé les premières images d'un projet d'hypercar électrique qui sera présenté physiquement lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas en janvier 2026.

Cette annonce s'inscrit dans une tendance où des acteurs technologiques exploitent leur savoir-faire pour redéfinir la mobilité électrique.

Un monstre de puissance né de l'électroménager

Le projet, pour l'instant sans nom officiel, dessine les contours d'une supercar aux performances stratosphériques. La fiche technique évoquée par l'entreprise, à travers son programme Starry Sky Plan, fait état d'une puissance qui devrait dépasser les 1000 chevaux, soit environ 746 kW.

Cette cavalerie impressionnante permettrait au véhicule d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, certaines estimations pointant même un temps fulgurant de 1,8 seconde.

De quoi venir se mesurer directement aux références actuelles du marché comme la Tesla Model S Plaid ou la Porsche Taycan Turbo GT, et même surpasser la Xiaomi SU7 Ultra sur cet exercice.

Une filiation technologique revendiquée

Pour justifier ce saut technologique radical, Dreame met en avant son expertise pointue dans les moteurs numériques à très haute vitesse. Les moteurs qui équipent ses aspirateurs les plus avancés peuvent atteindre des régimes allant jusqu'à 200 000 tours par minute, une technologie que la firme affirme avoir adaptée et mise à l'échelle pour une application automobile.

Un système de refroidissement par réfrigérant serait également au cœur du dispositif pour maintenir les unités de propulsion à une température stable d'environ 15°C, même lors d'une utilisation intensive.

Ce détail technique est absolument crucial pour garantir des performances constantes sur circuit et éviter la surchauffe, le talon d'Achille de nombreuses sportives électriques.

Défier Bugatti et ne pas répéter l'échec de Dyson

L'ambition de Dreame est claire : s'attaquer aux légendes de l'automobile. La marque a explicitement cité la Bugatti Veyron comme une cible, symbole de la performance ultime lors de son lancement.

Les premiers rendus du bolide chinois montrent d'ailleurs une silhouette basse et élancée qui n'est pas sans rappeler celle de l'iconique Bugatti Chiron.

Le constructeur chinois semble déterminé à éviter le destin de Dyson, autre spécialiste des aspirateurs, qui avait dû abandonner son propre projet de véhicule électrique en 2019.

Avec une division automobile de près de 1000 employés et des plans pour une usine en Allemagne, stratégiquement située près de la Gigafactory de Tesla, Dreame affiche des intentions très sérieuses. Les premières livraisons sont prévues pour 2027, marquant peut-être le début d'une nouvelle ère pour les hypercars.