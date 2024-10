Après avoir commencé à commercialiser son premier véhicule électrique SU7, le groupe Xiaomi va lancer la Xiaomi SU7 Ultra offrant des performances plus relevées. Quelques heures avant le lancement du modèle de série, la marque annoncé avoir battu un record de vitesse sur le célèbre circuit allemand du Nürburing.

Un prototype haute performance de la Xiaomi SU7 Ultra y a battu le record de vitesse au tour pour une berline 4 portes avec un temps de 6 mn 48 s 874. Le véhicule embarque trois moteurs électriques développant une puissance de 1140 kW et une vitesse maximale de 350 km/h, avec un 0-100 km/h en moins de 2 secondes.

Un record bienvenu juste avant le lancement officiel

Le véhicule était spécialement préparé pour affronter le circuit allemand avec des freins céramiques et des pneus typés circuit. Ce temps réalisé bat celui de la Porsche Taycan restylée obtenu en début d'année (7 mn 07 s 55) qui était lui-même une réponse au temps de 7 mn 25 s 231 de la Tesla Model S Plaid de 2023.

Le record de Xiaomi a été obtenu ce 28 octobre après un premier créneau manqué en début de mois pour cause de pluie. Il permet à Lei Jun, patron de Xiaomi et qui a initié le projet de conception de véhicules électriques en 2021 de saluer la performance de ses équipes alors que la marque a moins d'un an de présence sur le marché.

La voiture Xiaomi, une exclusivité chinoise

Le Xiaomi SU7, vendu pour moins de l'équivalent de 30 000 dollars en Chine, a connu un succès immédiat grâce à ses performances et ses équipements, permettant au groupe chinois de dépasser la prévision de vente de 100 000 unités la première année.

Avec la SU7 Ultra, la firme va pouvoir étendre sa gamme et toucher un public plus exigeant. Elle a par ailleurs évoqué des projets concernant un premier SUV électrique que l'on pourrait découvrir dès l'an prochain. Elle n'a en revanche pas encore évoqué de présence hors du marché chinois.