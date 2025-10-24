Drone DJI Flip (+ radiocommande avec écran RC 2)

Léger et ultra-compact (moins de 249 g), le DJI Flip se glisse aisément dans une poche de sac à dos. Son design à hélices pliables avec protection intégrale facilite le transport tout en renforçant la sécurité.

Équipé d’un capteur CMOS 1/1,3 pouce, il capture des vidéos 4K HDR à 60 images par seconde et des photos de 48 MP, pour des images d’une grande netteté, riches en couleurs et en détails.

Grâce à la transmission vidéo O4, le DJI Flip assure une diffusion fluide et stable jusqu’à 8 km (norme CE). La radiocommande DJI RC 2, équipée d’un écran tactile Full HD de 5,5 pouces et de la technologie de transmission O4, offre un pilotage précis et réactif sans avoir besoin de smartphone, tout en assurant une connexion stable jusqu’à 8 km de distance.

Le drone embarque également plusieurs fonctions intelligentes, dont MasterShots, FocusTrack et la capture verticale en 2,7K, pour créer facilement des séquences cinématographiques. Son autonomie peut atteindre 31 minutes, offrant de longues sessions de vol sans interruption.

Retrouvez le drone DJI Flip + radiocommande avec écran RC 2 à 399 € au lieu de 543 €, soit une remise de 26 % sur Rakuten avec en plus 15,96 € offerts sur votre cagnotte (vendeur Darty, prix officiel du pack 639 €).

Vous pouvez aussi le prendre directement chez Darty au même prix.

Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo + 6 kg de filament PETG

La Creality K2 Pro Combo est une solution d’impression 3D multicolore tout-en-un, conçue pour offrir vitesse, précision et fiabilité. Elle se distingue par un châssis renforcé en aluminium moulé sous pression et par des composants optimisés pour supporter les matériaux techniques les plus exigeants.

Dotée d’un volume d’impression généreux de 300 x 300 x 300 mm, elle permet de réaliser aussi bien des modèles grandeur nature que des séries de petites pièces. Sa chambre chauffée active assure une compatibilité avec des filaments avancés tels que l’ABS ou le PPA-CF, tandis que sa structure ultra-rigide en aluminium aéronautique, associée à des moteurs pas-à-pas servo de précision, garantit une stabilité et une exactitude constantes, même à haute vitesse.

La K2 Pro Combo combine rapidité et discrétion, atteignant jusqu’à 600 mm/s avec une accélération de 20 000 mm/s², tout en restant silencieuse. Elle est livrée avec un module CFS capable de gérer jusqu’à 4 couleurs simultanément et peut accueillir jusqu’à 4 modules pour atteindre un maximum de 16 couleurs. Le système de gestion intelligente du filament, doté de la technologie RFID, détecte les emmêlements, automatise le changement de bobines et assure une transition fluide entre les couleurs pour des impressions multicolores impeccables.

Son flux de travail repose sur une automatisation complète : nivellement intelligent qui ajuste précisément la zone d’impression, 2 caméras alimentées par intelligence artificielle pour le calibrage automatique du débit et la détection d’anomalies, ainsi qu’un système de filtration d’air intégré.

Vous pouvez obtenir le pack + 6 kg de filament PETG à 949 € grâce au code NNNFRCK2P6 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.

Écran gaming incurvé ViewSonic VX Series VX3418-2KPC

Le ViewSonic VX3418-2KPC est un moniteur gaming incurvé de 34 pouces Wide Quad HD (3440 x 1440), conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et fluide. Son format ultra-large 21:9 et sa courbure 1500R enveloppent le champ de vision, vous plongeant au cœur de l’action.

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT), il garantit une fluidité exceptionnelle et une précision optimale, même dans les scènes les plus dynamiques. La technologie Adaptive Sync élimine les déchirures et distorsions d’image, assurant un rendu toujours net et homogène.

Équipé d’une dalle MVA offrant un taux de contraste élevé de 4000:1 et compatible HDR10, le VX3418-2KPC restitue des noirs profonds, des blancs lumineux et des couleurs éclatantes, pour un rendu visuel équilibré, riche et d’un réalisme saisissant.

Son pied réglable permet d’ajuster facilement la hauteur et l’inclinaison pour un confort visuel optimal.

L'écran gaming ViewSonic VX3418-2KPC est en promotion à 259 € au lieu de 319 € en ce moment chez Leclerc.



