Drone DJI Mini 3 (avec DJI RC)

Avec un poids plume de moins de 249 g et une certification de classe C0, le DJI Mini 3 peut voler librement dans les catégories A1 et A3.

Son capteur 4K UHD capture des images nettes et détaillées, avec une excellente gestion des contrastes grâce à la double sensibilité ISO native, offrant des résultats précis aussi bien en plein jour qu’en faible luminosité.

Grâce à la fonction de prise verticale réelle, il devient facile de filmer des scènes hautes dans un format directement adapté aux réseaux sociaux.

Le Mini 3 se distingue également par une autonomie confortable pouvant atteindre 38 minutes ainsi qu’une résistance au vent de niveau 5 (jusqu’à 38 km/h). Sa nacelle mécanique à 3 axes garantit des prises de vue stables et fluides, même en conditions venteuses. Les moteurs sans balais assurent une puissance constante, permettant de décoller jusqu’à 4 000 mètres d’altitude.

Retrouvez le DJI Mini 3 avec radiocommande à 409 € au lieu de 459 €, soit une remise de 11 % sur Amazon (prix officiel 499 €).



