POCO F7 Pro 5G (12 + 256 Go)

Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 gravé en 4 nm par TSMC, il assure des performances élevées grâce à une architecture 1+5+2 pouvant atteindre 3,3 GHz, pour une utilisation fluide en jeu comme en multitâche, tout en optimisant la consommation d’énergie. Combiné à l’optimisation WildBoost 4.0 et au système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec boucle IceLoop 3D à double canal, il maintient une température stable même lors d’un usage prolongé.

Son écran Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces à 120Hz affiche une luminosité maximale de 3 200 nits et un taux d’échantillonnage tactile instantané de 2 560 Hz pour une fluidité visuelle et tactile remarquable. Les multiples certifications TÜV Rheinland assurent une protection oculaire optimale, et le capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré sous l’écran garantit un déverrouillage rapide et sécurisé.

L’autonomie est assurée par une batterie de 6 000 mAh de nouvelle génération, plus dense et plus durable, capable de tenir jusqu’à 15 heures d’utilisation continue. Grâce à la technologie HyperCharge 90 W, une charge complète est atteinte en seulement 37 minutes. Les systèmes de gestion POCO Surge P3 et G1 prolongent la durée de vie de la batterie tout en optimisant la charge.

L’appareil photo principal de 50 MP avec capteur Light Fusion 800 et stabilisation optique OIS capture des images nettes et détaillées, même en basse lumière. L’algorithme POCO AISP, alimenté par l’IA, exploite la puissance du processeur pour offrir des clichés d’une qualité professionnelle et une plage dynamique de 13,2 EV. La double caméra permet de varier les distances focales de 15 à 48 mm.

L’intelligence artificielle HyperAI de Xiaomi enrichit l’expérience utilisateur à tous les niveaux : rédaction assistée, reconnaissance vocale, traduction en temps réel, recherche visuelle instantanée et création de contenus photo et vidéo grâce à des outils tels que l’Amélioration d’image IA, l’Effaceur IA Pro ou le Film IA. Le smartphone est également compatible avec Gemini.

Côté connectivité, le tuner Surge T1S et le réseau de super-antennes garantissent une réception optimale du signal et une connexion Wi-Fi stable. L’IA Super Cinéma sublime les contenus audiovisuels grâce à des optimisations d’image intelligentes et un son surround 3D immersif.

Le F7 Pro offre une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68.

Retrouvez le POCO F7 Pro 5G (12 + 256 Go) en bleu, noir ou argent à 343,43 € grâce au code PSFR50 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 603 €).

Écran PC gaming Lenovo Legion Y27-30 66F8GAC3EU

Développant une fréquence d’affichage de 165Hz, ce moniteur offre une fluidité idéale pour les jeux rapides. Avec un temps de réponse de seulement 0,5 ms, il garantit une image parfaitement nette, sans ghosting ni latence perceptible. La technologie FreeSync synchronise la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle de la carte graphique, éliminant ainsi tout risque de déchirure d’image.

Sa dalle IPS de 27 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080 px) combine réactivité et précision des couleurs, tout en offrant de larges angles de vision de 178°. Grâce à la technologie FreeSync, le gameplay reste fluide et stable.

La certification TÜV Rheinland garantit une réduction efficace de la lumière bleue et du scintillement, préservant vos yeux pendant les longues sessions de jeu. De plus, son ergonomie ajustable vous permet d’adapter facilement la hauteur et l’inclinaison pour une posture toujours optimale.

Vous pouvez obtenir l'écran Lenovo Legion Y27-30 à 114,99 € grâce au code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount.

TV QLED TCL 65T7B 4K 65"

Grâce à la technologie QLED PRO, profitez de couleurs riches et précises, sublimées par le 4K HDR PRO qui renforce le contraste et la profondeur des noirs. Le Motion Clarity assure une fluidité exemplaire, idéale pour les films d’action et les matchs, tandis que le HDR multi-format (Dolby Vision, HDR10+, HLG) garantit une qualité d’image optimale, quelle que soit la source.

Le processeur AiPQ optimise également les images grâce à l’intelligence artificielle, tandis que la certification TÜV garantit un visionnage confortable.

Pour les jeux, le mode Game Master 3.0 et le 120Hz Game Accelerator optimisent la réactivité et la fluidité pour une expérience de jeu plus immersive. Côté son, le Dolby Atmos et le DTS Virtual-X offrent un rendu tridimensionnel.

Avec Google TV, accédez facilement à tous vos contenus préférés (Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV+…) depuis une interface fluide et intuitive. Grâce à Google Assistant, vous pouvez également contrôler votre téléviseur à la voix pour une utilisation encore plus simple et naturelle.

Enfin, le téléviseur intègre également un système sonore 2.0 de 20 W, pour un rendu clair et équilibré.

En ce moment, la TV TCL 65T7B est en promotion à 474,99 € grâce au code 15DES129 sur Cdiscount.



