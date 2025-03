On commence avec le microphone sans fil DJI Mic Mini.

Pesant seulement 10 grammes par émetteur et doté d’une portée allant jusqu’à 400 mètres, il garantit une captation stable et puissante, même à grande distance. Son système de réduction du bruit à deux niveaux (Intense et Basique) et sa molette de gain à cinq niveaux assurent un contrôle précis pour un son cristallin en toutes circonstances.

Compatible avec les caméras DJI (Action 4, Action 5 Pro, Pocket 3, Neo) et les smartphones, le micro excelle aussi bien en extérieur qu’en studio, offrant une captation audio haute fidélité, même dans les environnements les plus exigeants.

Le kit comprend deux émetteurs, un récepteur et un étui de charge offrant jusqu'à 48 heures d'autonomie cumulée. Grâce à sa fonction de limitation automatique et son enregistrement en mono/stéréo, il s’adapte aux besoins des créateurs, qu’ils soient débutants ou experts.

Retrouvez le DJI Mic Mini à 123,52 € avec le code ASFR012 sur AliExpress, soit une remise de 26 % par rapport à son prix de base de 169 €. La livraison depuis l'Espagne est offerte.





