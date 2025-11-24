Le ciel néerlandais a été le théâtre d'événements préoccupants ce week-end. Des survols de drones non identifiés au-dessus de la base aérienne de Volkel et de l'aéroport d'Eindhoven ont forcé une nouvelle fois une interruption du trafic aérien et déclenché une riposte militaire.

Ces incidents s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes en Europe du Nord, soulevant des questions sur la sécurité des infrastructures critiques.

La quiétude du ciel néerlandais a été brusquement troublée ces derniers jours. Une série d'incursions de drones, dont l'origine reste un mystère complet, a mis les autorités sur les dents.

Les événements se sont concentrés sur deux points névralgiques : la base aérienne de Volkel et le très fréquenté aéroport international d'Eindhoven, provoquant une cascade de réactions sécuritaires.

La base de Volkel, première cible des incursions

Tout a commencé vendredi soir, entre 19h et 21h, lorsque le personnel de sécurité de la base aérienne de Volkel, située dans le Brabant septentrional, a signalé la présence de plusieurs engins volants.

Face à cette intrusion dans un espace aérien strictement contrôlé, l'armée néerlandaise a pris une décision radicale : ouvrir le feu. Des tirs ont été effectués depuis le sol pour tenter de neutraliser les appareils.

L'opération s'est toutefois soldée par un échec, les drones parvenant à s'éloigner sans être ni abattus ni récupérés.

L'aéroport d'Eindhoven paralysé à son tour

Le lendemain, samedi soir, la menace s'est déplacée vers une infrastructure civile et militaire majeure. L'aéroport d'Eindhoven, deuxième plus important des Pays-Bas, a détecté à son tour la présence de plusieurs appareils non identifiés. La réponse a été immédiate : vers 21h, le trafic aérien a été entièrement suspendu.

Des vols, comme celui de Transavia en provenance de Tenerife, ont été déroutés vers d'autres aéroports tels que Schiphol, Bruxelles ou Weeze, causant des perturbations significatives pour les passagers.

Un phénomène européen et une communication verrouillée

Ces incidents ne sont pas des cas isolés. Ils s'inscrivent dans une vague de survols de drones similaires observés ces dernières semaines à travers l'Europe du Nord, notamment en Allemagne, en Belgique et au Danemark, alimentant les craintes d'une action coordonnée.

Le ministre de la Défense néerlandais, Ruben Brekelmans, a confirmé que des "mesures" avaient été prises pour rétablir la situation, mais s'est refusé à tout commentaire sur leur nature exacte, invoquant des raisons de sécurité.

Ce silence radio des autorités souligne la sensibilité du sujet et la difficulté à identifier les responsables. Le trafic a finalement pu reprendre à Eindhoven en fin de soirée, mais l'énigme demeure. Qui pilote ces drones et dans quel but ?

Alors que l'Europe cherche à renforcer sa défense face à ce type de menaces, la question de la vulnérabilité de ses infrastructures critiques est plus que jamais posée, laissant planer une incertitude durable sur la sécurité du continent.