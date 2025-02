Jusqu'au 17 février, Dyson lance les Jours Dyson, avec des réductions pouvant aller jusqu'à -300 € sur une sélection d'aspirateurs, de produits pour le traitement de l'air et pour le soin des cheveux, ainsi que sur les accessoires.

Découvrez ci-dessous quelques aspirateurs et purificateurs à prix réduit pour l'occasion.

Voici tout d'abord une petite présentation de l'aspirateur balai sans fil Dyson V15 Detect Absolute.

Son système de filtration avancé HEPA capture jusqu'à 99,99 % des particules microscopiques et allergènes, rejetant un air plus pur dans votre intérieur. Grâce à son autonomie pouvant atteindre 60 minutes et à ses batteries interchangeables, il vous offre une aspiration sans perte de puissance pour un nettoyage optimal.

La brosse Optic Fluffy révèle la poussière microscopique, doublant la visibilité des particules pour un résultat impeccable.

L’écran LCD intelligent affiche en temps réel l’autonomie restante, les alertes d’entretien et le nombre ainsi que la taille des particules de poussière aspirées, vous offrant un contrôle total sur votre nettoyage.

L'aspirateur est équipé d’un capteur Piézo qui analyse en temps réel la quantité de poussière aspirée. En mesurant 15 000 fois par seconde les particules qui passent par l’entrée d’air, il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté détecté.

Le collecteur de 0,76 L permet d’éjecter la poussière et les débris en un seul geste, sans contact avec les saletés.

Retrouvez le Dyson V15 Detect Absolute en couleur or à 599 € au lieu de 799 €, soit une remise de 200 € pour les Jours Dyson avec une garantie de 2 ans incluse.



Voici quelques autres produits en promotion à l'occasion des Jours Dyson :

Aspirateurs Dyson

Purificateurs multifonction Dyson

Chauffage purificateur Dyson Hot+Cool Gen1 HP10 à 499 € soit -100 € (purification, ventilation et chauffage, filtre 360° HEPA avec charbon actif, télécommande aimantée, écran LCD avec diagnostic de l'air en temps réel, mode auto, mode nuit, oscillation à 350°...)





(purification, ventilation et chauffage, filtre 360° HEPA avec charbon actif, télécommande aimantée, écran LCD avec diagnostic de l'air en temps réel, mode auto, mode nuit, oscillation à 350°...) Purificateur ventilateur Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 à 549 € soit -150 € (purification et ventilation, 290L d'air/s, mode ambiant, mode nuit, filtre HEPA à charbon actif, écran LCD avec diagnostic de l'air en temps réel, détecte et détruit le formaldéhyde en continu...)

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page des Jours Dyson.

