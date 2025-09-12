On commence ce spécial rentrée Dyson avec le ventilateur Dyson Cool CF1.

Le Dyson Cool CF1 est un ventilateur sans pales puissant. Grâce à la technologie Air Multiplier, il projette jusqu’à 370 litres d’air par seconde pour un refroidissement rapide et homogène, sans flux d’air discontinu. Silencieux même à pleine puissance, il consomme au maximum 30 W.

Il se distingue par son mode Nuit, qui diffuse un flux d’air doux avec un affichage atténué pour favoriser un sommeil réparateur. Son programmateur intégré permet de régler l’arrêt automatique de 30 minutes à 8 heures, garantissant un confort adapté et une consommation optimisée.

Avec ses options d’oscillation et d’inclinaison manuelle, il dirige le flux d’air exactement là où vous en avez besoin. Les commandes simples et intuitives associées à un écran LCD clair rendent son utilisation accessible à tous.

Retrouvez le ventilateur Dyson Cool CF1 à 186 € grâce au code RENTREE-5 sur le site officiel.





Parmi les promotions de la rentrée Dyson, on peut trouver également :

Rendez-vous sur la page des offres de la rentrée Dyson pour découvrir tous les articles en réduction.

