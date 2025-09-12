On commence ce spécial rentrée Dyson avec le ventilateur Dyson Cool CF1.
Le Dyson Cool CF1 est un ventilateur sans pales puissant. Grâce à la technologie Air Multiplier, il projette jusqu’à 370 litres d’air par seconde pour un refroidissement rapide et homogène, sans flux d’air discontinu. Silencieux même à pleine puissance, il consomme au maximum 30 W.
Il se distingue par son mode Nuit, qui diffuse un flux d’air doux avec un affichage atténué pour favoriser un sommeil réparateur. Son programmateur intégré permet de régler l’arrêt automatique de 30 minutes à 8 heures, garantissant un confort adapté et une consommation optimisée.
Avec ses options d’oscillation et d’inclinaison manuelle, il dirige le flux d’air exactement là où vous en avez besoin. Les commandes simples et intuitives associées à un écran LCD clair rendent son utilisation accessible à tous.
Retrouvez le ventilateur Dyson Cool CF1 à 186 € grâce au code RENTREE-5 sur le site officiel.
Parmi les promotions de la rentrée Dyson, on peut trouver également :
- Laveur de sol Dyson WashG1 à 310 € avec le code RENTREE-5 (2 rouleaux motorisés contre-rotatifs, nettoyage des bords en 6 points, auto-nettoyage, 3 modes de puissance, séparation des saletés humides et sèches, lavage à l'eau claire à chaque rotation des rouleaux, passe sous les meubles)
- Ce week-end seulement : Multi-styler Dyson Airwrap i.d. (céramique/topaze) à 372 € avec le code RENTREE-5 + pochette de voyage offerte (cheveux bouclés à frisés, 3 niveaux de température, Bluetooth, profil capillaire personnalisé sur l'appli, programme de personnalisation de boucles, réglage automatique du temps de coiffage...)
- Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute (jaune/nickel) à 510 € avec le code RENTREE-5 (240AW, 660W, 1h d'autonomie, capacité 0,76L, brosse Optic Fluffy avec lumière, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, capteur de poussière...)
Aussi disponible au même prix en or
- Ce week-end seulement : Aspirateur lavant Dyson V15s Detect Submarine à 712 € avec le code RENTREE-5 + station d'accueil indépendante offerte (aspiration à réglage automatique, capteur piézo avec affichage des particules de poussière aspirées sur écran LCD, jusqu'à 1h d'autonomie, lavage des sols durs à l'eau claire en continu, brosse Optic Fluffy avec lumière verte, mini brosse auto-démêlante...)
Rendez-vous sur la page des offres de la rentrée Dyson pour découvrir tous les articles en réduction.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec écran Gigabyte AORUS CO49DQ OLED 49", batterie externe portable UGREEN 300W 48000mAh et écouteurs Bluetooth ouverts Baseus Eli Sport 1 ainsi que notre sélection de l'opération Super pouvoirs d'achat Leclerc.